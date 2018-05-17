【港股解碼】獲批美國加州測試無人駕駛汽車，滴滴國際化擴張似乎並不容易

近日大家對滴滴的關注焦點一直停留在“空姐之死”這件事上，似乎對滴滴的發展戰略佈局有所忽視。根據美國媒體5月14日的報導，滴滴出行在加州獲得批准，5月10日起可在公共道路上測試無人駕駛汽車。這是繼滴滴出行收購Uber之後國際化擴張的又一新動作。

近年來，無人駕駛汽車項目深受互聯網科技公司的青睞。早在2016年，百度就獲得在加州進行無人駕駛汽車試駕的資格，還在美國舊金山設立了研發部分。此外，騰訊和阿里也有屬於自己無人駕駛汽車項目，作為中國最大的網約車平台滴滴出行又怎能落後。

滴滴出行的無人汽車駕駛之路

據了解，uber和lyft都在競相開發無人自動駕駛技術，滴滴邁向無人駕駛領域也是有因可循的。通過研發無人駕駛技術可以降低司機成本，提高企業利潤，更能減少司機和乘客之間的摩擦。可以說有很大的經濟動力推動滴滴進軍無人駕駛領域。

在2017年12月21日，滴滴完成了最新一輪40億美元融資後，馬上對外宣布這一筆巨款將用於投放100萬輛新能源汽車、建立充電樁；還有最重要的就是加大對AI交通技術的投入。

此外，滴滴也不遺餘力的大肆佈局無人駕駛技術的人才儲備。不僅在百度上廣撒網招募人才，並且在美國矽谷開始“挖角”行動。但似乎滴滴並沒有想像的那麼順利。此前有傳言，滴滴開出天價收購單想將前谷歌自動駕駛工程師朱佳俊創辦的Nuro收入囊中，但似乎並沒如願。與此同時，滴滴對Google無人車CTO Chris Urmoson創辦的Aurora Innovations自動駕駛公司的收購因雙方意見存在分歧也沒能成功。

尋求新的業務增點

滴滴出現通過投資、聯合競爭對手來擴張全球業務。全球業務上，滴滴出行收購巴西99打車公司，並於其他公司建立合作夥伴關係，其中包括總部設在愛沙尼亞塔林的打車軟件公司Taxify公司和總部位於阿聯酋迪拜的打車應用Careem。

今年4月，滴滴出行進軍墨西哥市場，這也是滴滴出行首次直接對海外進行擴張。滴滴出行通過海外擴張尋求新的業務增長點，這對未來滴滴上市將有很大的幫助。據了解，滴滴拓展墨西哥的項目將推動滴滴IPO估值達到700億至800億美元。

滴滴作為中國最大的網約車平台致力於與不同社群及跨國夥伴寫作關係，運用大數據驅動，開發無人駕駛技術拓展新的業務增長點，相信未來將成功建設成全球化的一站式綜合移動出行平台。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩、黎璐璐

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