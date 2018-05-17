偉易達(00303-HK)：馬來西亞設廠分散中美貿易戰風險

偉易達(00303-HK)2018財年，來自亞太區收入增長32.6%至1.97億美元，並帶動集團業務再創歷史新高，至21.3億美元。集團總裁兼執行董事彭景輝於5月17日業績記者會上分析，強勁的增長主要受惠於亞太區宏觀經濟向好，尤其是中國市場表現；還有基數較低，及管理層所作出的努力。於內地，集團繼續擴大銷售渠道、加強市場推廣及推出新產品；並把握放寬一孩政策帶來的機遇，推出更多嬰幼兒產品。預期亞太市場仍將保持較強勁增長。

近期中美貿易戰展開，雖然第一輪擬制裁產品名單中，並沒有涉及偉易達產品，集團主席兼行政總裁黃子欣表示，偉易達最近於馬來西亞收購廠房，就是對長遠中美貿易戰帶來的影響作出分散風險的方法。

玩具反斗城為集團電子學習業務五大客戶之人。管理層介紹，已申請破產保護的反斗城，於加拿大和德國、奧地利等市場，均已找到白武士，亞洲亦有不少買家有興趣進行收購；偉易達可望繼續進行供貨，惟英國和美國業務，預期會全線結束，集團沒有透露涉及受影響交易金額。

文：周燕芬

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