特斯拉股價還能翻倍！大摩上調目標價 牛市估值達800美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 12:12

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摩根士丹利近日調高特斯拉 (TSLA-US) 目標價，自 400 美元提高至 430 美元（相較於現價看漲 8.93%），並設定了新牛市估值，達 800 美元（相比現價看漲 100%） 。此次上調主要得益於特斯拉在自動駕駛汽車（AV）技術方面的進展以及其對嵌入式 AI 的整合。

報告指出，特斯拉在數據收集、機器人技術、能源儲存以及 AI / 計算基礎設施方面的獨特專長組合，使其在新興的自動駕駛出行市場中處於領先地位。

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分析師強調特斯拉出行服務部門（即公司的自動駕駛共乘業務）的作用，在修訂後的部件加總估值（SOTP）模型中，該部門每股估值為 90 美元。預計到 2040 年，旅遊服務車隊規模將成長至 750 萬輛，預計每英里收入為 1.46 美元，EBITDA 利潤率為 29%。

摩根士丹利也強調了特斯拉網路服務日益增長的重要性，該服務涵蓋了全自動駕駛（FSD）、超級充電和軟體升級等經常性收入流。

預計到 2030 年，網路服務部門將為特斯拉總 EBITDA 貢獻約三分之一，到 2040 年這一比例將上升至近 60%。網路服務部門目前每股估值為 168 美元，反映了其在特斯拉商業模式中日益重要的地位。

分析師寫道：「我們將目標價從先前的 400 美元上調至 430 美元，這項調整受到出行服務和網路服務估值增加的推動，部分被第三方電池業務估值下降所抵銷。」

他們指出，特斯拉在嵌入式 AI 領域潛力很多，包括航空、海洋和其他領域都有機遇，不過這些尚未納入此次估值。

分析師預計，特斯拉的自動駕駛車隊將在 2026 年前在城市環境中首次亮相。然而，在他們的特斯拉出行服務預測中，預計到 2030 年後，自動駕駛汽車將實現大規模部署。

儘管美國新政府上台後，自動駕駛政策可能會在國家層級進行重新評估，但分析師補充說，特斯拉在克服與近期商業化相關的技術、測試和授權挑戰方面，仍面臨「重大障礙」。

每股 800 美元的更新看漲情形假設，到 2040 年，車隊規模將達到 1200 萬輛，每英哩收入 1.50 美元，EBITDA 利潤率為 45%。這一情景預見了強勁的國際擴張和更大的定價權。

另一方面，摩根士丹利的熊市估值為每股 200 美元（相較於現價看跌 49%），反映更嚴格的監管和市場拓展速度過慢等潛在逆風因素。

以下是摩根士丹利針對特斯拉最新研報的重點表格：