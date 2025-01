中砂拓展砂輪業務 斥資8.36億元併日本三井旗下兩公司

中砂今日與日本三井金屬鑛業集團 (Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.) 簽訂正式收購協議:收購日本三井金屬鑛業集團旗下位於日本的「三井研削砥石株式會社」「Mitsui Grinding Wheel Co., Ltd.」(簡稱 MKS) 100% 股權,收購金額為 19.19 億日圓 (JPY)。