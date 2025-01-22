中砂拓展砂輪業務 斥資8.36億元併日本三井旗下兩公司

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-22 15:58

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中砂 (1560-TW) 今 (22) 日召開重訊記者會，執行長謝榮哲表示，董事會今日決議收購日本三井金屬礦業集團旗下的兩家公司 MKS 與 MGT，總收購金額約新台幣 8.36 億元，可望擴大公司在汽車業務的布局，同時切入日本與東南亞市場，開創更多成長機會，據了解，兩家公司年營收約新台幣 5-6 億元。

中砂今日與日本三井金屬鑛業集團 (Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.) 簽訂正式收購協議：收購日本三井金屬鑛業集團旗下位於日本的「三井研削砥石株式會社」「Mitsui Grinding Wheel Co., Ltd.」(簡稱 MKS) 100% 股權，收購金額為 19.19 億日圓 (JPY)。

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另外，中砂與子公司 KINIK-Thai Company Limited 共同收購日本三井金屬鑛業集團位於泰國的「Mitsui Grinding Technology (Thailand) Co., Ltd.」(簡稱 MGT)，收購金額為 4.5 億泰銖 (THB)；二家公司收購總金額相當於新台幣 8.36 億元。

中砂是國內第一家砂輪廠，創立於 1953 年，從傳統砂輪製造起家，隨台灣工業的發展延伸至光電、半導體用的鑽石砂輪產品，2000 年開始將砂輪製造技術延伸至半導體用鑽石碟、將砂輪研磨技術運用到半導體矽晶圓的再生產業，並發展半導體級的真空吸盤與晶粒切割刀具，可以完整地提供半導體產業高端市場的需求，提升產品附加價值，已成為全世界半導體上、中、下游產業在研磨相關製程上不可或缺的治工具與耗材的重要夥伴。

中砂補充，「三井研削砥石株式會社」(MKS) 於 1923 年轉入「三井金屬鑛業株式會社」的前身「三井鑛山株式會社」，從事砂輪製造與銷售迄今已超過 102 年，主要生產中大型精密零件及超級磨料砂輪，提供日本國內汽車、螺桿與精密零組件等加工所需。

另外，三井集團於 1994 年在泰國成立「Mitsui Grinding Technology (Thailand) Co., Ltd.」(MGT) 公司，專精於無心研磨砂輪、DSG 雙平面研磨及大型傳統砂輪的生產和市場佈局，在東南亞就近服務客戶並回銷日本，兩家砂輪公司在日本與東南亞市場均有舉足輕重的地位。

砂輪在精密研磨與半導體材料研磨上，均扮演非常重要的角色。且中砂與三井金屬鑛業集團的合作關係早在 1967 年就曾有過十年的技術合作經驗，之後中砂長期派人至日本三井學習相關技術，其後雙方也陸續都有生意上的來往，高層並保持友好密切的關係。

此次透過昔日師生的合體，加上以電鍍產品為主的中砂子公司鴻記工業，中砂集團旗下將擁有橫跨日本、台灣及泰國共五家砂輪廠，產品線將越臻完整，再加上原有的鑽石碟與再生晶圓服務，預期將可強化其在研磨領域的競爭力。