宇瞻COMPUTEX展出亮點聚焦智慧應用、工控、電競

COMPUTEX TAIPEI 2018 台北國際電腦展即將開展，記憶體模組廠宇瞻科技 (8271) 率先揭幕智慧物聯的策略藍圖與 COMPUTEX 展出亮點，瞄準智慧應用、工控、電競，要搶智慧物聯新經濟商機。宇瞻於本次 COMPUTEX 展期間，將在會場之外，以「科技聚落˙智慧物聯」為主題，展示橫跨工業物聯網、交通運輸、醫療照護、國防應用、博弈電競與生活娛樂等六大應用領域最新技術、產品及軟硬體整合服務。



宇瞻總經理張家騉表示，宇瞻二年前即開始積極佈局智慧物聯領域，推展人與機、虛與實以及軟硬韌體系統化整合服務，從智慧應用、垂直市場應用與消費產品應用等三大業務範疇，體現宇瞻科技於智慧物聯的發展計畫，同時強化跨區域經驗的交流與合作，透過策略結盟與夥伴合作開發潛力市場，共創智慧物聯新經濟。



有鑑於工控垂直領域多元的智慧應用需求，宇瞻持續精進效能 (Performance)、可靠度(Reliability)、耐用度(Endurance) 以及加值應用 (Application) 四大產品力。除了推出工業級 PCIe SSD、3D NAND SSD 解決方案及全系列 DDR4-2666 記憶體模組，迎接高速運算與即時資料分析處理趨勢。獨家 CoreVolt 技術針對要求高可靠度的工業電腦、交通運輸和國防應用研發，確保固態硬碟工作電壓於特定情境不受電源輸入變動影響，避免資料傳輸中斷；XR-DIMM 的創新接合設計，亦強化了工業級記憶體抗衝擊與震動的能力，提升傳輸訊號穩定度。



此外，宇瞻持續彈性化整合硬體、軟體與韌體服務，擴大工業應用市場影響力──CoreLife 技術透過優化韌體延長 SSD 使用壽命，最高可達 8 倍，為隨機小資料寫入的博奕、醫療應用提供最佳解決方案；CoreAnalyzer 2 平台應用即時分析再進化，可更精準分析讀寫存取及環境操作等使用行為；SSDWidget 2.0 智慧監控軟體，除了具備即時監控 SSD 的使用壽命和工作量等功能外，更加入 SSD 自我檢測以及效能優化機制，鎖定工業物聯網龐大智慧應用需求。



而因應各產業客戶在物聯網佈署的需求，宇瞻推出系列智慧應用解決方案，涵蓋 IIoT 工業物聯網、IoV 車聯網、光學解決方案等相關應用範疇，透過宇瞻 SRP(Solution Ready Platform) 系統整合套件，大幅節省客戶系統建置時間與人力成本。IIoT 工業物聯網應用如農畜牧業、能源與環境監控等，透過 LPWA 無線傳輸模組與系統整合套件，提供即時監控之雲端服務；而宇瞻的 CAN Bus、GNSS Card 等寬溫車載模組，則是提供 IoV 車聯網工業級別的最佳解決方案。在光學檢測方面，由專利手持光譜式輝度計與照度計等光學量測儀器延伸，進階提供高客製化的系統整合服務，應用在植物工廠、封裝、車輛檢測等多元產業類別，創造高適用性的光學智慧物聯方案。



另外，宇瞻長期耕耘電競市場、洞悉消費需求，推出黑豹系列 RGB 發光電競記憶體模組及感溫變色 M.2 PCIe SSD，營造最具層次感、彷彿身歷其境的遊戲場域。延續宇瞻行動儲存產品高品質要求，除推出全系列軍規行動硬碟打造頂級抗摔規格；亦領先業界推出全新電容式指紋辨識隨身碟，提供 360 度無死角感測，強化資安防護，打造最安全的資料儲存環境，全面滿足生活娛樂需求。





