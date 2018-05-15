新華社：A股現金分紅創新高 一小部分“鐵公雞”堅持不分紅

A股年報數據近期基本發布完畢，今年上市公司現金分紅突破萬億元大關，創下歷史新高。但整體看，A股上市公司分紅預期還不夠穩定，且仍有一小部分“鐵公雞”堅持不分紅。

業内認為，需繼續引導上市公司回報股東，培育A股分紅文化;對於“鐵公雞”，要督促上市公司說明未分配利潤使用情況;對部分未分紅企業中可能的財務造假等違法違規情形加強檢查。

“現金牛”多了，“鐵公雞”少了

截至4月末，滬深兩市共有3522家上市公司披露2017年度業績報告。其中2699家發布現金分紅預案，合計派現1.13萬億元。除了這個令人心動的數字，上市公司分紅數據還透露出哪些值得關註的動向?

——“現金牛”多了。

上交所數據顯示，2017年滬市上市公司年報擬分紅總額達到8111億元，明顯高於上年度的6823億元，其中分紅比例超50%的有194家。中國神華、福耀玻璃等370餘家公司連續三年分紅比例均在30%以上。

深市上市公司今年擬分紅金額3200億元，同比增加62%，分紅家數佔市場總企業數近77%。在萬科、美的、深赤灣、寧波銀行等多家上市公司堅持分紅同時，“現金牛”隊伍持續擴容。

——“鐵公雞”少了。

不少過往不分紅的企業也開始分紅了。滬市2014年至2016年三年間未進行現金分紅的199家公司中，38家在2017年披露現金分紅方案，其中20家現金分紅比例超過30%。

在深市，此前連續9年未分紅的金路集團2017年推出每10股分紅0.4元的方案。廣濟藥業股東大會審議通過每10股派發現金紅利1.1元的分配議案，也讓十年不分紅的廣濟藥業擺脫了“鐵公雞”稱號。

信誠資本基金經理楊仲華認為，2017年度上市公司的利潤整體增加，監管層對現金分紅的呼籲，都促使上市公司加大對中小投資者的分紅力度。

對有分紅能力的“鐵公雞”要加強檢查

整體上看，今年分紅轉積極，但仍有少數“鐵公雞”仍然堅持不分紅。

有的不分紅企業或是因為虧損或經營困難等客觀因素。如，連續20多年不分紅的金杯汽車在今年2月回復上交所關於分紅的問詢時稱，公司財務報錶、現金流和淨利潤均呈現困難的局面，未分配利潤負值呈逐年上升的態勢。

此前，在1995年、2001年等8個會計年度，金杯汽車對應的歸屬淨利潤均處於虧損狀態。上市20餘年，金杯汽車的證券簡稱一直在“金杯汽車——*ST金杯——ST金杯——金杯汽車”之間來回切換，公司經營狀況堪憂。

有的不分紅企業則給出“特殊原因”。如，1996年上市的英特集團從未進行過現金分紅。在2017年年報中，英特集團稱，不分紅有其歷史原因以及主營業務發展的特殊性。公司自上市以來均未在資本市場進行再融資，經營資金主要靠留存收益積累和債務融資解決等。

梳理公告發現，在滬市，70家今年未分紅的企業中，35家企業因公司業務特點、所處發展階段、未來資金需求等原因未進行現金分紅;在深市，104家多年未分紅企業中，有37家母公司和合併報錶未分配利潤均為正，符合分紅條件，但公司稱資金緊張、投資需要、盈利能力較差等不進行分紅。

無錫方萬投資有限公司總經理陳紹霞認為，監管部門應該加大檢查力度，加大對上市公司未分配利潤的監管，涉及違法的，及時移交司法機關。

現金分紅新高之下，價值投資更受青睐了嗎?

隨著現金分紅增多、股息率提高，中小投資者的投資理念也可以更多地轉向價值投資。但另一方面，從目前看，我國上市公司仍應將現金分紅常態化，給投資者以穩定、可持續的預期，讓投資者可以放心投。

一般而言，分紅較高的企業經營狀況也會更好。“隻有那些盈利能力強、現金流好的上市公司，才能給投資者穩定、可持續的現金分紅回報。”陳紹霞說。

現金分紅水平的提升，也給了中小投資者更多的投資策略選擇。投資者在選擇投資上市公司股票時，一般有兩種考慮：一種是考慮股息率，追求上市公司的現金分紅回報;一種是投資股權，追求企業的成長性，尋求企業成長前後的股份增值。

“當股息率超過銀行定期存款或債券收益率時，追求現金分紅的投資就是可取的。”楊仲華說，追求股權回報需要考慮的因素會復雜些，需要考慮包括企業成長性、業務壁壘等多個因素，“投資股權就是投資企業的未來”。

“但相對於成熟市場，我國上市公司現金分紅還不夠穩定，可預期性不足。”陳紹霞認為，我國上市公司還應從自身實際出發，規定每年或每季度定期分紅，形成分紅文化;投資者也應轉變觀念，更多地追求價值投資，形成上市公司和中小投資者相互尊重的市場氛圍，使資本市場走得更穩更好。

來源：新華社

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