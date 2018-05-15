大成基金：首次納入MSCI正向效應明顯 A股或迎較優反彈窗口

15日，MSCI公布了半年度指數成分股調整結果，234隻A股被納入MSCI指數體系，納入因子為2.5%。MSCI稱，加入的A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中分别佔1.26%和0.39%的權重。首次消息影響，15日上證綜指高開，相關個股有所表現。

大成基金指出，區分MSCI中國A股指數(純境内指數、類似於滬深300)，本次納入主題為MSCI中國指數這一指數囊括在MSCI亞洲(除日本)指數、MSCI新興市場指數、MSCI全球指數下面，從而帶來全球指數基金的配置。此次納入6月1日正式生效，9月將再納入一次；分行業來看，銀行、非銀金融、地産、食品飲料等行業納入公司的數量較多。

大成基金稱，市場表現上，首次納入的正向效應會較為明顯，而從長期來看，加入MSCI體系也會促進A股國際化，改善投資者結構，優化投資風格。

大成基金認為近期可能會出現較優的反彈窗口。宏觀政策方面較為有利，目前可以觀察到，貨幣政策思路出現明顯的調整：由“穩增長、去槓桿、防風險”轉變為“穩增長、調結構、防風險”，將“要綜合考慮金融監管政策的宏觀效應及對金融業態和市場運行格局影響，加強監管協調”調整為“要綜合考慮宏觀經濟運行變化，加強政策協調”，首次明確提出“宏觀槓桿率增速放緩，金融體系控製内部槓桿取得階段性成效”。通脹方面，全球主要經濟體消費價格漲幅略有上行，但仍多在低位運行，部分農産品産能有所擴張，這些都有利於物價保持平穩，2018年消費物價的翹尾因素比上年高一些，但總體來看通脹壓力可控。市場目前估值較為合理，一季報證實企業盈利強勁，二季度隨著PPI反彈還有望持續，北上資金流入也在擴大。

投資策略上，大成基金認為今年高波動的市場環境下，總體的策略是在板塊的預期(配置、估值、股價、市場情緒等)高點尋找負向因素變化，在板塊的預期低點尋找正向因素變化。

來源：中國證券網

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