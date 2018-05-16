A股135家房企營收逾1.7萬億元 平均每家賺13億元

據證券日報報道，滬深兩市上市公司2017年年報披露已收官。據Wind資訊統計數據顯示，A股135家上市房企營業收入總計高達1.75萬億元，同比上漲8%;歸屬於母公司股東的淨利潤合計1795億元，同比增長29%，即平均每家上市公司約賺13.3億元，平均每家比去年多賺3億元。值得一提的是，在A股135家上市房企歸屬於母公司股東的淨利潤方面，102家上漲，佔比接近八成;僅8家虧損，佔比6%。

具體來看，歸屬於母公司股東的淨利潤超過10億元的企業有37家，佔比為27%，同比上升7個百分點;1億元-10億元之間的則為63家，佔比約為47%;近八成房企淨利潤實現了同比上漲，虧損企業明顯減少。歸屬於母公司股東的淨利潤最高者為萬科，達280億元。萬科、保利和招商蛇口這三家房企歸屬於母公司股東的淨利潤均超過100億元。

另有分析師錶示，龍頭房企銷售增速高於全國平均水平，2017年前15強房企銷售金額集中度提升至29%。龍頭房企2017年銷售均價幾乎全線上漲，整體平均上漲約8%，因此盈利空間有所提升。此外，布局三、四線城市的房企受益明顯，多數項目當年拿地成本較低，但2017年銷售價格大面積上漲，毛利率較高。

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