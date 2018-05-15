分析師：Sell in May今年大錯特錯 準備迎接夏季大行情吧！

即使股市出現一些顛簸，但跡象仍顯示出今年夏天會出現新的動能推升股市。

與其談論股市觸底反彈，最近有關新高點的討論更多，因為小型股正挑戰前波高點；而在春季的大跌後，資金正在湧入科技產業。

Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 表示：「我認為正面的訊息是股市突破了 1 月以來波段震幅的高點。1 月開始的修正波即將結束。」

部分分析師認為，今年忘記「五月賣股」這句話應該是件好事。

瑞銀集團首席美國股票策略師 Keith Parker 說，「大盤領漲產業已經證明了它的實力，占市值 25% 的科技類股現在表現更好。小型股表現優異的事實反映出市場已開始願意承擔一定風險。」

Jefferies 分析師寫道，上周投資人「重新擁抱老朋友：科技股」。分析師指出，上周科技 ETF 增加 7.74 億美元，代表納斯達克 100 指數的 QQQ 流入 13 億美元。小型股也吸金超過 10 億美元。

Parker 還表示，僅憑企業回購的強大力量，進入夏季的股市就足以走升。根據 UBS 數據，今年的回購公告增加了 80%，實際回購量增加了約 50%。他說，企業應該會在未來幾周內收回股票，直到 6 月財報前的封鎖期。

股市並非沒有風險，而那些一直在擔心的事情：貿易戰、高利率和地緣政治緊張局勢並沒有消失。油價可能會在某些時候成為市場漲幅的掣肘，但到目前為止，股價已經接近 4 年來的高位。但如果中東緊張局勢引發油價飆升，那將是股市的擔憂。

分析人士說，貿易戰的擔憂似乎正在消退，部分原因是 NAFTA 可能會出現一個新的協議。

此外，川普總統在周末發布有關中興通訊的推文後，似乎已經放鬆了對中國的立場，現在跡象顯示兩國正在達成協議，可能會緩解美國制裁。

貿易問題的利多消息推動周一股市走高。但小型股羅素 2000 逆勢而行，在觸及日內高點 1614 後回跌，收盤下跌 6 點報 1600 點。

LPL Financial 高級股票策略師 Ryan Detrick 表示，標準普爾 500 指數在 5 月全年轉為正值的事實本身就是一個正面的信號。標普 500 指數回升可能是一次簡單的飛躍。

「我們認為這肯定會在今年夏天的某個時間點發生，小型股帶頭的漲勢非常強大，上次出現這種情形是在 2013 年 1 月；因此接下來 6 個月看好多頭走勢是可以預期的。」他說。