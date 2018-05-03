別低估美股潛力 瑞士信貸：標普500可望再漲13%

根據 CNBC 報導，瑞士信貸 (Credit Suisse) 認為，投資人低估了美股潛力，預計標普 500 指數將在今年攀上 3000 點，有 13% 左右的上漲空間。

瑞士信貸在報告中指出，投資人對貿易爭端、通膨等問題感到憂慮，導致美股一直處於「掙扎狀態」。

該報告直言，用憂慮情緒看待美股，是個錯誤；據估計，標普 500 指數將在今年攀上 3000 點，與週二 (5 月 1 日) 收盤表現相比，尚有 13% 左右的上漲空間。

瑞士信貸策略師 Jonathan Golub 稱，投資人高估風險，卻低估了美股的上行空間。

Golub 強調，美國企業正處於近 8 年來，最棒的財報季，獲利可望成長逾 2 成；此外，據瑞士信貸預測，2018 年美國國內生產毛額 (GDP) 可達 2.8%，且未來 12 個月內，不太可能上演經濟衰退戲碼。

2 月初，Cboe 波動率指數 (VIX) 一度升破 38；對此，Golub 表示，就歷史經驗來看，波動率指數創下高峰後，股票收益率可望有強勁表現。

Golub 說，即使投資人悲觀，商業信心依然強勁，去年減稅政策實施後，小型企業及消費者信心調查，仍呈現樂觀氛圍。

台北時間週四 (3 日) 晚間 6 點 49 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 42 點 (0.18%)，標普 500 期指上漲 0.22%，那斯達克期指上漲 0.17%。