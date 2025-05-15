中國央行今起降準！向市場提供長期流動性人民幣1兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-15 08:12

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中國人民銀行（央行）在 5 月 7 日發布公告，宣布周四（15 日）起下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點（不含已執行 5% 存款準備金率的金融機構），調低汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率 5 個百分點。

據《證券日報》報導，此次央行調降存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元。

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據央行總裁潘功勝在 5 月 7 日國新辦記者會上介紹，通過降準可以強化央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債的穩定性。

同時，央行階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的 5% 降至 0%。這兩類機構直接面向汽車消費、設備更新投資等領域提供金融支持，降低存款準備金率後，將有效增強這兩類機構面向特定領域的信貸供給能力。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，央行降準 0.5 個百分點以後，整體存款準備金率的平均水準將從原來的 6.6% 降低到 6.2%，將有效熨平資金波動、穩定信用擴張、促進內需修復，並有效緩解銀行息差壓力。

中信證券首席經濟學家明明認為，儘管 4 月流動性相對寬鬆，但 5 月政府債供給壓力增大，超長期特別國債、商業銀行注資特別國債均有落地，或貢獻一定流動性缺口。央行選擇在 5 月降準，一方面進一步降低商業銀行負債成本，另一方面配合財政端發力。

財信金控首席經濟學家伍超明說，央行階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率由 5% 降至 0%，有助於精準增強金融對汽車消費、設備更新投資等領域的信貸供給能力，也打破 5% 的存款準備金利率「隱性下限」。

展望未來，經濟學家認為，今年中國央行仍有降準空間。

浙商證券首席經濟學家李超表示，從全年來看，央行預料 2025 年貨幣政策維持寬鬆基調，與財政政策、產業政策形成政策合力，全年央行仍有一次 50 個基點降準，以及 20 個基點降息。