油價大漲是警訊 花旗：恐使美股陷入「敵意環境」

花旗集團全球策略部門分析師 Mark Schofield 今 (14) 日表示，近期油價大漲，經濟成長卻出現趨緩跡象，恐使美股陷入「敵意環境」。

根據 CNBC 報導，過去兩年，原油價格持續上揚，一路從 2016 年的每桶 26 美元，漲至目前的 77 美元。

油價上漲提振了相關產業獲利，近 1 個月以來，數家與石油、天然氣、煉油相關的企業，股價都有亮眼表現。

不過，Schofield 在最新報告中示警，美國總統川普讓美國退出伊朗核協議，不只造成地緣政治重大變動，甚至可能引發停滯性通膨 (Stagflation)。

原油價格勁揚，使通膨復熾的擔憂開始蔓延，在此同時，經濟成長出現趨緩跡象，停滯性通膨疑慮，也從中而生。

Schofield 強調，油價大漲、經濟成長趨緩，再加上停滯性通膨，將構成「極為惡劣的環境，使金融市場參與者，面臨更大風險。」

油價資訊服務公司 (OPIS) 能源分析主管 Tom Kloza 稱，國際原油市場，現在是牛市當家，「就算油價攀上每桶 100 美元，也不誇張。」

曾在 2015 年準確預測油價崩盤的 Kloza 認為，2018 年油價將上看三位數。

Kloza 分析，地緣政治風險升溫，若伊朗重啟核武計畫，美國極可能採取軍事行動；此外，委內瑞拉原油產量衰退、市場需求強勁，都是他看多原油市場的理由。

台北時間週一晚間 9 點 36 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.31%，至每桶 77.36 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.10 %，至每桶 70.77 美元。