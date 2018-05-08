標普的測算：貿易戰對美國傷害可能比想象更大

標普全球評級公司 (S&P Global Ratings) 在近日一份報告中指出，即便是和中國發生有限的貿易摩擦，都將對美國國內外經濟造成實質性的損害。

在中美貿易對峙過程中，美國總統川普威脅要對 1500 億美元的中國商品徵收額外關稅。

據標普測算，假設川普政府最終僅向 500 億美元中國商品徵稅，這將導致美國今年和明年的 GDP 增速減少 0.1 個百分點。

這點減少看起來不痛不癢，但標普指出，相對於對整體經濟增長的影響，貿易戰對商業信心的潛在打擊，導致金融市場波動加劇，以及對全球供應鏈的間接損害才是更具破壞性的。

例如，依賴進口零部件的飛機製造商、通訊技術公司以及其它機械製造商將面臨生產中斷。此外，中國報復性關稅對美國大豆、汽車、化學製品、飛機等商品出口的潛在損害早就得到了充分證明。

假設情況更糟糕些，川普政府真的如其所威脅地向中國 1500 億美元商品徵收額外關稅，並得到中國同等規模的報復性反擊，這將導致美國經濟增長放緩 0.6 個百分點。

更嚴峻的是，標普預計，關稅將增加通膨上行壓力。消費品價格上漲會削減家庭購買力，從而抵消減稅改革預期對經濟產生的刺激影響。

此外，通膨上行還將促使聯準會以更快的步伐提高短期利率，而投資者在貿易戰的陰霾下可能大量買入美國公債，從而降低長期借貸成本，這個過程將最終導致殖利率曲線出現反轉，而這往往預示這一場衰退的來臨。

標普曾在上周警告稱，中美貿易戰對美國上市的工業、能源及金融企業的影響比對中國企業更大。

標普指出，在川普威脅向中國徵收關稅後的一周里，約有 65% 的美國上市企業認為它們在未來一年發生違約的機率增上升了，同時約有 58% 的中國上市公司預計違約風險上升。

中美貿易磋商即將進入第二輪。美國白宮發言人 Sarah Sanders 周一表示，中國國務院副總理劉鶴將於下周訪美，與美國經貿官員繼續進行經貿磋商。「我們致力於達成我們認為對各方都有利的結果。」