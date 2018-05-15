亞洲美元計價債發行持續攀升 投資者胃口漸漸消退？

美元債在亞洲的銷售今年再創新高，但投資者熱情程度不如以往。債券交易商表示，中國對離岸亞洲債券的需求正在減少，而美國 Libor 利率上升，導致資金借貸成本上升，使槓桿式投資變得更加艱難。此外，人民幣的上揚，亦削弱部份美元計價債的需求。

彭博社整理的數據顯示，儘管到目前為止，亞洲美元債發行量增長近 3％至約 1220 億美元，但市場的本質與 2017 年熱銷的日子截然不同。美銀美林指數顯示，由於亞洲美元債的供應高於需求，回報率為負 2.36%，創下 1997 年以來的新低。

亞洲美元債買家逐漸要求更高的殖利率

安本標準投資管理的亞洲公司債和新興市場信貸研究主管 Paul Lukaszewski 表示：「市場需要重新平衡，儘管中國流入美元計價公司債的資金已顯然放緩，但發行速度仍然維持高位。」

關鍵要素

根據安本標準投資管理，中國投資者是關鍵要素，因為 80% 的中國企業離岸債券由他們所購買，而中國離岸公司債佔亞洲公司債的 2/3，具有很大程度的影響力。

本土的需求給予亞洲美元債市場一定的穩定性，舉例來說，去年在地緣政治緊張局勢中，美國高收益債市場的溢價飆升，但亞洲高收益債表現則優於大盤。由於中國投資者對中國發債者有更深入的了解，相較於國外投資者，中國投資人提供較穩健的支持。

但對中國需求的日漸依賴，將使得市場容易受到影響中國政策的影響，例如中國的監管變化，可能會影響美元計價債券的需求。

澳盛銀行信貸策略主管歐文 Owen Gallimore 認為：「我們預計短期內虧損將會加劇，但中期內將出現一些價值，美債的穩定以及高息票的支持，應該會使情況在年底前有所改善。」

以下是市場參與者的進一步評論：

中國銀行 (香港) 的債券承銷負責人 Sebastian Ha：

「中國投資者 - 現在變得更具選擇性，保持觀望態度，確實使債券的整體流動性變得更弱。」

Bocom International 債務資本市場負責人 Joanne Wong：

「我們已看到一些私人銀行在決定要提供哪些槓桿時，變得更具選擇性。」

她表示，私人銀行本身的出價，也變得更保守，部分原因為融資成本增加。

日興資產管理公司的資深投資組合經理 Leong Wai Hoong：

法國巴黎資產管理全球新興市場企業負責人 Alaa Bushehri：