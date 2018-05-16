〈美債殖利率破3〉PIMCO亞太區主管：10年期美債將在3-3.5%區間

據《彭博》報導，太平洋投資管理公司 (Pimco) 亞太區聯席主管 Robert Mead 認為，今年剩餘時間內，美國 10 年期國債殖利率預計將維持 3-3.5% 區間。

在雪梨舉行的彭博投資峰會上，Mead 表示，目前的升息周期進展順利，同時，美國經濟表現一直強勁，並持續了很長的時間。要到未來某個時間點，人們才會發現，高殖利率會成為經濟成長的阻礙。

由於對通膨的憂慮及美國持續升息，美國 10 年期國債殖利率週二再次突破 3%，寫下 2011 年以來新高。在利率一直成長的背景下，摩根大通的 Jamie Dimon 與 Franklin Templeton 已經把目標看向 4%。

10 年期國債殖利率週三報 3.07%，市場預計今年還會升息 2 次。

Mead 認為，殖利率攀高對投資人來說，提供了一個機會，尤其以長期投資的觀點更是如此。由於債券與股票之間的負相關，投資人可以多元配置並應對波動率。

澳洲最大退休基金 AustralianSuper Pty 投資長 Mark Delaney 表示，他在去年已賣出所有債券，目前考慮今年再次買進。

Vanguard Investments Australia 亞太區固定收益主管 Jeffrey Johnson 認為，10 年國債殖利率的公允價值將在 3-3.25%，Vanguard 已經看到投資人回歸固定收益，以利用較高殖利率的證據。