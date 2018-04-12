中國離岸債發行持續攀升 亞洲美元債倍感壓力

《彭博社》報導，發債者急於在利率上升前為債券定價，此舉使亞洲美元債市場倍感壓力，而來自中國的新債發行將使壓力更緊繃。

根據《彭博社》取得文件顯示，中國國家發改委將 16 家中國發債者的離岸債券發行期限延至年底，這代表著將有更多發行人在離岸市場發行美元債。

文件指出，這 16 間公司中包含開發商華南城控股和泰禾集團。中國近年來在亞洲美元債發行市場的占有率不斷上升，因此發改委的發行批准，成為亞洲離岸債券市場的主要影響力。

僅管該監管機構對離岸債券發行的批准，有效緩解一些公司面臨的資金壓力，但審核流程的不透明方式，造成了市場不確定性。

摩根大通私人銀行亞洲區固定收益、外匯及大宗商品的執行董事 Anne Zhang 表示：「在我看來，這代表著新債供應過剩的情況，將高於最初預期，對二級市場的表現造成壓力。」

亞洲美元債利差上升

亞洲美元債券發行通常為前重後輕，因為發行人目標通常為在上半年完成融資，今年迄今，亞洲美元債發行量高出其 5 年平均水平，信用利差比去年同期高出 11 個基點，新債發行溢價正在攀升。

週四，中國公司淹沒亞洲美元債券市場，當中包含 4 筆透購市場詢價方式議價的發行，其中包含越秀地產和福建陽光集團，而北控水務集團則預計再 4 月 13 日與投資者會面，商討可能的債券發行。

澳盛銀行的信貸策略主管 Owen Gallimore 表示：「鑑於目前借貸成本上漲，市場對於國家發改委大量批准的發行量非常敏感。美元中國債市場已經達到 4000 億美元的關鍵量，監管機構應該越來越注意管理市場情緒。」

彭博傳真詢問中國國家發改委對發行限額的看法，但他們沒有立即進行回應。