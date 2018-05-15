美合法化運動博彩：類股飆漲雙位數 交易量增4.6倍

在美國最高法院為美國體育博彩合法化鋪平道路後，由於該行業將帶來的新商機，使美國博彩和賭場公司的股價週一 (14 日) 飆漲，由科學遊戲 Scientific Games (SGMS-US) 引領衝刺。

Scientific Games 股價週一收盤上漲 11.15% 來到每股 59.30 美元，創歷史新高。交易量為 10 日平均的 4.6 倍。

Scientific Games 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，這項裁決支持紐澤西州的申訴允許體育博彩，顛覆了 1992 年聯邦法律禁止廣泛體育博彩的做法。這也將增加更多賭場和賭博技術提供商，如科學遊戲和國際遊戲技術 (IGT-US) 等公司。

報導指出，這項法案也向全國范圍內合法體育博彩的可能性邁出了一步，而不目前只拘束於內華達州等州內做規範。數據顯示，非法體育博彩市場每年價值數十億美元。

Eilers ＆ Krejcik Gaming 分析師 Todd Eilers 表示，由於 Scientific Games 於 1 月份收購了加拿大數位遊戲和體育博彩公司 NYX Gaming，公司有利於從裁決中受益。Eilers 提道，「有很多州將推出體育博彩」，他預計 Scientific Games 和 IGT 都會與賭場營運商建立體育博彩的賭博合同。

據了解，IGT 股價上漲約 3.4%，有望實現 3 月初以來最大的單日百分點漲幅。賽馬場和賭場運營商 Churchill Downs (CHDN-US) 的股價也創歷史新高，上漲 4.87%，交易量為 10 日均線的 2.9 倍。

Churchill Downs 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

倫敦的 William Hill (WMH-LN) 在內華達州經營合法體育投注，並準備在紐澤西州開始運營，股價也上漲 10.7%。美國區總監 Joe Asher 提道，最快於 1 個月內開始合法簽賭。「我們準備盡快開展業務」，Asher 說道，他估計每年在紐澤西州投注的金額達 100 億美元。由於博彩公司通常保留約 5% 的賭注費用，代表紐澤西州的盈利有 5 億美元潛能。

Jefferies 分析師 David Katz 在 4 月份的一份研究報告中估計，合法體育博彩市場的總投注額可能在 12 億美元到 576 億美元之間，博彩運營商的收益在 6200 萬美元到 29 億美元之間。

Katz 還表示，談判條例和發放許可證可能會耗費時間，收益的時辰可能超出某些投資人的預期 (獲利要到中長期才能回收)。

賭場和賽道運營商 Penn National (PENN-US) 股價創歷史新高，上漲 4.68% 至 33.75 美元。在美國跨足 13 個州和全球 5 個國家經營賭場的凱撒娛樂公司 (CZR-US) 股票上漲 5.46% 至 12.55 美元。

麥迪遜廣場花園 (MSG-US) 是紐約尼克斯籃球隊和紐約流浪者隊曲棍球隊的老闆，最後上漲 2.9% 至 261.48 美元。海外博彩公司 Paddy Power Betfair (PPB-US) 和 GVC Holdings (GVC-LN) 的股價週一也上漲。