日本內閣通過賭場建設法案 同意全國可開設最多3處賭場

共同社報導指出，日本內閣通過賭場建設法案，同意全國可開設最多 3 處賭場。日本政府週五 (27 日) 在內閣會議上敲定了「包含賭場的綜合度假區 (IR) 建設法案」。法案寫明，IR 在日本國內最多可建 3 處；日本人進入賭場每週最多 3 次，每月最多 10 次，收取 6,000 日圓費用。



日本政府希望在 6 月 20 日閉幕的本屆國會上使法案獲得通過。然而，有關一系列政府醜聞的朝野政黨對立激化，能否開始審議尚難預料。國民對賭博依賴症的擔憂也根深蒂固，預計法案獲得通過並非易事。



法案規定，作為 IR 的條件，除賭場外，還必須整體建設國際會議場、賓館等集客設施。



法案規定，日本人進入賭場時，賭場有義務根據個人編號卡確認是否為本人並檢查入場次數。訪日外國遊客無次數限制，入場免費，使用護照等確認是否本人。



中央政府將徵收相當於賭場收益的 30%，入場費收入則與所在地政府對半分。中央政府和地方政府將把這一收入用作觀光振興和賭博依賴症對策的財源。



從最初的 IR 建設場所選定經過 5 年後，法律規定是否妥當將實施整體調整。僅針對 IR 建設數量的修改，則將在 7 年後討論是否增設。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』