十倍槓桿！連年虧損的鮑爾森已經陷入「賭徒模式」？

公司大裁員、資管規模大幅縮水，曾在金融危機期間因為做空風光無限的對沖基金大佬鮑爾森（John Paulson）陷入連年虧損。在事業面臨危機之際，鮑爾森兵出險招：用高至十倍的槓桿去對賭更多的獲利。

近期公布的監管文件顯示，鮑爾森去年與三家所謂的 First-loss 基金提供商簽訂協議，他藉此可以把投資槓桿提高至十倍。在金融危機之後，對沖基金這種槓桿水平十分罕見。

First-loss 基金通常是面向初創企業，這是因為小企業一般很難吸引到大機構投入的資金，藉助 First-loss 基金他們就能利用高槓桿獲得快速崛起的機會。

對於鮑爾森這種資管經理來說，他每投資一部分資金，合作的 First-loss 基金就會投入 9 倍的金額。如果獲利，鮑爾森就能獲得利潤的 55%，相當於行業平均水平的兩倍。而一旦失利，虧損的部分將優先從鮑爾森的本金中扣除。

為對沖基金提供顧問服務的律所負責人 Karl Cole-Frieman 認為，這一策略若能盈利固然最好，若失敗了，對資管經理來說必將帶來毀滅性的一擊。

鮑爾森為何如此冒險？從他遭遇來看也很好理解。

鮑爾森管理的資產規模從 2011 年的 380 億美元大幅縮水至 90 億美元，且客戶資金大規模撤出後自有資金的比例升至 80%。他旗下的 Paulson Partners Enhanced fund 在過去的四年連續虧損，尤其在過去兩年中虧損近 70%。

上月，鮑爾森旗下對沖基金公司 Paulson & Co 裁員多人，覆蓋多部門，而且其中包括一些為公司效力十年以上的功臣，比如交易主管 Keith Hannan、信用債交易主管 Brad Rosenberg、合夥人 Victor Flores 和 Allen Puwalski。

而在去年夏季，鮑爾森被迫關閉了旗下一隻規模 5 億美元的多空策略股票基金，該基金重點投資醫療領域，因虧損較大而無法持續。下圖可見鮑爾森這隻基金重倉的幾隻醫藥股都遠遠沒達到標普 500 指數的表現。

『新聞來源／華爾街見聞』