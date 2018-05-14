松下公司將與特斯拉合作在中國建超級電池工廠

據外媒消息，在日本松下最近的年度財報電話會議上，首席執行官Kazuhiro Tsuga錶示，該公司未來將有可能與美國電動汽車製造商特斯拉(Tesla)合作，在中國建設一個超級電池工廠。外媒指出，一直以來，松下都希望進入中國不斷擴大的電動車市場。

Kazuhiro Tsuga透露，“正如之前報道的那樣，特斯拉未來將在中國全面投産，我們將會與其聯手進行生産。”

根據松下的計劃，公司業務重心將從利潤率較低的消費電子領域轉移。到2022年3月底，松下希望將汽車業務收入翻倍至2.5萬億日元，而電池芯業務對於實現該目標來說相當重要。到2019年3月底，松下希望旗下電池芯銷售額將推動公司營業利潤上漲11.7%至4250億日元(約38.7億美元)。

2013年，松下與特斯拉合作建造了位於内華達州的特斯拉超級工廠(Gigafactory)。在這個超級工廠，松下為特斯拉Model 3車型生産電池芯。此外，松下還負責位於布法羅的Gigafactory 2工廠的太陽能電池和模塊的生産。

上一財年，特斯拉Model 3産能停滞給松下利潤帶來了一定壓力。但是松下預計，旗下包括電池芯在内的汽車能源業務將實現翻倍。此外，為了降低過度依賴特斯拉的風險，松下還與豐田汽車聯合研發電動車電池。據Kazuhiro Tsuga方面錶示，“與豐田的談判進展良好。”

來源：環球網

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