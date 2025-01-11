〈熱門股〉上詮掌握矽光核心技術受矚目 周漲22.6%創新高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-11 09:33

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光通訊廠上詮 (3363-TW) 日前指出，已掌握光纖陣列和光纖陣列封裝技術兩項核心技術，而相關矽光產品將於今年出貨，受市場矚目，帶動本周股價強漲，10 日收 306.5 元，周漲 22.6%，持續創歷史新高，周成交量 12756 張。

上詮日前在法說會指出，2025 年 CPO 光纖陣列相關產品將小量出貨，有望帶動營收成長，2026 年起，資料中心將由現有的插拔式光纖連接，逐步轉向 CPO 整合光學引擎的發展。

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上詮並與持股 5.3% 的策略夥伴奇景光電合作，運用奇景的 WLO 技術優勢提升 ReLFACon 設計與製造能力；天風國際分析師郭明錤指出，上詮將在 2025 年率先量產光纖陣列元件與系統內光纖跳線，預計 2026 年進入大量出貨階段。

在終端應用方面，台積電 (2330-TW) 計劃於 2026 年推出整合 CoWoS 與 COUPE 的 CPO 技術，而輝達 (NVDA-US) 預計在其 Blackwell 後續的 Rubin 系列晶片採用 CPO 技術，其中 Rubin 與 Rubin Ultra 分別將於 2026 年與 2027 年量產，法人指出，上詮與台積電的合作關係，可望成為關鍵矽光零組件供應商。

上詮 10 日公告去年 12 月營收 1.08 億元，月減 28.3%、年減 8.6%；累計去年全年營收 13.6 億元，年增 7.2%。