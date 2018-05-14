【大行報告】交銀：4月人民幣新增貸款為1.18萬億元 比彭博一緻預期高7%

交銀國際發錶銀行業研究報告指，4月人民幣新增貸款為1.18萬億元，比彭博一緻預期的1.1萬億元高7%，原因是對非銀行金融機構的借款在2月和3月減少2000億元之後，在4月增長了690億元。4月底人民幣貸款餘額同比上升12.7%，與17年的貸款增速大緻持平(12.7%)。4月對實體經濟新增貸款為1.1萬億元，符合市場預期。4月新增社會融資規模同比增長12%至人民幣1.56萬億元，比彭博一緻預期要高。但是4月底存量社會融資規模同比增長10.5%，與3月底的增速一緻(2017年為12.0%)。

報告稱，前4個月的新增企業中長期貸款佔比(佔總新增貸款的48%)低於17年同期(61%)，但與17年全年佔比一緻。該行認為部分中長期企業貸款的需求被企業債的發行所替代，尤其是最近債券收益率降低之後。同時，資管新規過渡期的延長也會減少企業中長期貸款的需求。

此外，前4個月新增中長期零售貸款為1.7萬億，比17年同期低13%。但由於銀行在消費及信用卡貸款方面作出努力，前4個月新增短期零售貸款總額同比增長24%。

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