如興庫藏股發功 股價週漲幅4.21% 5月17日將舉行股東會

如興 (4414) 庫藏股發功，上週週漲 4.21%，股價從谷底 13.6 元反彈迄今，波段漲幅已逾兩成。如興自公布減資彌虧後，股價頻頻破底，該公司董事會因而決議自 5 月 11 日至 7 月 9 日買回庫藏股 3 萬張，每股區間 12-22 元，買回的庫藏股將轉讓給員工。在庫藏股宣布後，如興股價上週上漲 4.21%，今日開盤又持續向上攀升，盤中漲幅逾 3%，如興定 5 月 17 日舉行股東會，股東會行情升溫。



如興 4 月營收 10 億 9940 萬 3000 元，較上月減少 10.75%，較 106 年同月增加 598.36%；累計 1-4 月營收 47 億 269 萬 2000 元，較 106 年同期增加 534.16%，主要是合併玖地的營收挹注，但如興主力生產基地柬埔寨廠在這段期間，先是中國春節，接著是柬埔寨新年，假期較多，影響如興的產能，加上第一季本屬成衣出貨淡季，預期第一季獲利應較平淡。