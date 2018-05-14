中美晶利多助攻漲停 站上150元整數關卡 創近10年新高

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 受惠可望納入明 (15) 日公布的最新季度 MSCI 指數，加上今年首季業績續創歷史新高，及矽晶圓漲價題材帶動下，今 (14) 日股價攻高，盤中強攻漲停價 151 元，創 2008 年 6 月來新高。

中美晶主要業務為台灣太陽能矽晶圓，而半導體矽晶圓業務由持股 50.8% 的環球晶營運，近來受惠環球晶持續貢獻獲利，中美晶母以子貴，首季營收續創歷史新高，中美晶總經理徐秀蘭先前也在法說上為公司股價抱屈，她認為，中美晶以持有的環球晶股票，市值就可望達上千億元。

就中美晶本業而言，今年將持續積極布局太陽能電站版圖，並規劃開發投資與漁業經營結合的光電設施系統，電站裝置量以 100MW(百萬瓦) 為目標，待電站建置完成，並成功併網商轉後，可望為中美晶營收挹注貢獻。

中美晶第 1 季合併營收 168.91 億元，季增 5.52%，年增 24.41%，毛利率 27.5%，季增 4.12 個百分點，年增 13.88 個百分點，營益率 19.71%，季增 5.44 個百分點，年增 14.94 個百分點；稅後純益 7.13 億元，季增 31.81%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.23 元。