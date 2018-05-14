長虹出售內湖廠辦助益 首季純益年增逾3倍 EPS 9.33元

長虹建設 (5534-TW) 第 1 季出售台北市內湖「長虹新世紀企業總部」入帳挹注下，稅後純益跳升到 27.09 億元，季增 1.17 倍，年增 3.19 倍，每股純益 9.33 元，長虹今年還有「長虹陶都」、「長虹天蔚」等多起建案將完工入帳，全年獲利可望大幅超越去年。

長虹今 (14) 日公布第 1 季財報，營收 70.57 億元，季增 1.36 倍，年增 5.75 倍，毛利率 39.4%，季減 2.99 個百分點，年減 14.76 個百分點，稅後純益 27.09 億元，季增 1.17 倍，年增 3.19 倍，每股純益 9.33 元。

長虹 2018 年還有「長虹陶都」、「長虹天蔚」等多起建案完工入帳，公司維持穩定交屋步調，今年營收、獲利可望更勝去年，長虹去年稅後純益 30.42 億元，每股純益 10.48 元。

長虹位於新北市鶯歌的「長虹陶都」建案，總銷約 30 億元，已銷 50%；位於台北市北投的「長虹天蔚」建案，總銷 15 億元，已銷售約 40%，並完工開始交屋，就已銷售的部份計算，預估將分別貢獻 2018 年營收 15 億元及 7 億元。

長虹位於新北市三重區的「長虹天馥」，總銷約 8.3 億元，將在完工後，再以成屋銷售。

長虹內湖豪宅案「長虹天璽」目前銷售已達 90%，約 5 成交屋完畢，可望貢獻 2018 年營收 22.2 億元。中信行政大樓「WTO 15 期」預估 2018 年完工，貢獻營收約 9.14 億元。