彌補虧損＋改善財務結構 如興擬減資12.59%

如興 (4414) 昨(21)日發布重大訊息，擬辦理減資本以彌補累積虧損。如興指出，減資比例為 12.5911395%，也就是每仟股換發 874.088605 股，減資後，資本額將由現在的實收資本額 90.34 億元，變為 78.96 億元。 如興指出，去年完成對玖地集團的收購作業，自 2017 年 8 月 1 日合併後，開始認列玖地集團的營收與獲利，今年 3 月董事會通過全年度經會計師查核的合併營收為新台幣 100.88 億元，雖逐月如預期認列相關投資利益，但因收購首年仍有相當的收購成本及發行新股相關費用需認列，同時須依照會計準則規定處理收購價格分攤(PPA)，並調整認列相關費用，2017 年全年度產生淨損 3.69 億元。



收購價格分攤是將「被合併企業主要資產及負債」，透過公平價值重新認列過程。也就是說，如興收購玖地後，玖地的帳上價值，應依會計準則依公平價值重新認列，主要作業包括有形、無形資產與負債辨認、可辨認資產耐用年期評估、取得有形及無形資產與負債公值評價、依據評估後公評價值進行收購價格分攤。收購價格分攤期間長短視情況而定，最長不得超過收購日後一年。



如興表示，在減資彌補虧損後，預期將有助於改善公司財務結構，及提高每股獲利表現，並有益於公司未來的股東報酬。



如興指出，將在今年度股東常會通過減資彌補虧損案，並送請主管機關核准後由董事會另行訂定時程表。股東會召開日期為今年 5 月 17 日。



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