如興董座：減資彌虧對公司帳面淨值不變 但每股獲利有望提升

如興 (4414) 今日參加統一證法說，法人關切如興減資彌虧的作法，董事長陳仕修指出，其實這只是「數學」問題，大家對此有所誤會。如興 106 年度合併營收為新台幣 100.88 億元，因是收購首年，有相當的收購成本及發行新股相關費用需認列，同時須依照會計準則規定處理收購價格分攤(PPA)，並調整認列相關費用，致 106 年全年度產生稅後淨損新台幣 3.7 億元。



如興董事會因而決定減資 12.59%，以彌補虧損，減資後，資本額由現在的實收資本額 90.34 億元，減為 78.96 億元。



法人質疑，如興公司經營層為何不以資本公積彌虧，而以減資彌虧，導致投資人持股數少。



陳仕修說，其實這只是個數學題，公司要彌補累虧，才能配息。不論是以股本減掉累虧，和以資本公積減掉累虧，公司帳面淨值都沒有改變，但是前者股數減少，每股淨值提高，未來每股獲利也有機會因股本減小而拉升，而後者則是資本公積減少，每股淨值減少，兩者相比，他當然選前者。



就本業來說，陳仕修分析，如興與玖地合併後，營收進入倍數成長期，但今年第一季是傳統淡季，第二至第四季才是出貨旺季。目前 2018 年秋冬訂單已接滿，已與主要客戶洽商明年第一季春夏訂單之中。



如興主要客戶除 H&M 銷售狀況較不理想外，GAP、LEVIS、Uniqlo 等品牌近期銷售逐漸回升，應將有利於如興今年營收表現。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』