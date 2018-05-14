業界：保證金封頂料削大股東融資能力 求售殼股或大增

香港證監會關注券商的保證金業務風險，正研究措施整頓，包括計劃向券商的保證金額設立上限。據了解，香港證監會將考慮按券商的實際財政狀況，就其保證金額度設下「封頂」界線，料短期向市場諮詢。

證監會主席唐家成早前表示，全球有很多政治化或隱蔽的經濟危機，故該會十分留意業界在保證金融資方面的情況。他指出，以股票作抵押的情況有所增加，特別是某一公司經常被用作保證金抵押品；或者券商集中借款於某幾個戶口上，都令有關風險增加。

他續指，證監會擬設定一些數據指引，例如券商不能借出超過其本金一定倍數的金額，或是不能有過多的保證金融資，集中於同一股票範疇等，現時在非正式諮詢業界，溝通後再作諮詢，惟暫時未有完成的時間表。

證監會的數據指，首 20% 保證金借款額中，以單一股份作抵押品的佔比，已由 2006 年的 11%，增至去年底的 30%。證監會亦擬探討當券商計算其財政資源規定 (FRR) 時，會按保證金抵押品質素，給予不同的比重，部分流通量低的股份，其所佔的比重會降低。

但有券商表示，有關做法或削弱細價股大股東融資能力，有機會令市場上求售的「殼股」數量增加。香港《文匯報》引述證券商協會主席蔡思聰表示，證監會多年來，一直收緊券商的保證金借貸，除了目前已經有的 FRR，證監會一直也有措施，令券商借貸不能過分集中，證監會也有權要求券商提供其保證金客戶的資料，他認為監管已經夠力，再加強的話，將干預到自由市場的商業運作。

他說，目前港股市值約港幣 34 兆元，翻查證監會的數據，截至去年底止，香港的保證金借貸餘額近港幣 2060 億元，雖按年增約 20%，但實質只佔港股市值約 0.6%，並不算高。

香港券商普遍的收入中，佣金收入由於佣金制的撤銷，已跌至只佔 3 成左右，保證金的利息收入佔比高達 3 至 4 成，其餘為券商自己操盤。

蔡思聰表示，由於本地券商很少能獲得 IPO 生意，所以保證金利息收入是本地券商的最主要收入來源。一旦證監會加強限制，或影響本地券商的經營環境，他表示要待具體諮詢文件出台後，才可以評估對業界影響有多大。

他並預料，證監會有可能限制每名客戶借保證金的上限，以及進一步調降槓桿比率。

至於證監會認為，現時券商借保證金的抵押品，太集中於一檔股票上，一旦有關股份大跌，會觸發市場連鎖風險。蔡思聰指出，這可能與「謎網 50」等類似的細價「殼股」連環爆煲有關，但若打擊這方面，同樣會影響到一些小型上市公司大股東籌措資金的正常渠道。

他進一步表示，即使是「殼股」，目前也值港幣數億元，證監會不能忽視「殼股」的本身價值，而放大了券商在保證金上的風險。

蔡思聰表示，自從 2011 年「渾水風暴」掀起細價股洗倉潮，監管機構早已緊盯，要求經紀行作壓力測試；業界更已作最壞打算，萬一持重倉的熱炒股，急跌後被停牌，對券商資金影響。建議證監會可再進行一次壓力測試，才決定需否收緊目前的保證金業務限制。

投資者學會主席譚紹興認為，證監會這次加強監管券商保證金借貸，相信是避免出現以往「火燒連環船」般的細價股爆煲潮，特別是「謎網 50」的出現，令證監會決心加強這方面的監管。

另方面，自從近年有券商提供「一世免佣」優惠，令整個業界也要「轉玩法」，大力向客戶提供保證金借貸，以求在利息收入上補回佣金收入，變相使券商的保證金借貸額增加，為免情況繼續發展下去，證監會在此時加強監管是情理之中。

目前香港活躍的保證金客戶總數約 33.7 萬戶，年增逾 26%。