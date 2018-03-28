券商：毛記葵涌暗盤漲幅超誇張 別太貪心 8元以上就別賺了

港市新股市場持續強勁，今 (28) 日掛牌的 4 檔新股，昨 (27) 日暗盤表現良好。當中「超購王」100 毛母公司毛記葵涌 (1716-HK) 暗盤價狂升 575%，每手賺 13800 元 (港元，下同)，而升幅最少的江蘇創新 (2116-HK) 亦有 5.6% 的升幅，每手賺 140 元。券商指出，毛記葵涌漲幅過分誇張，建議投資者 5 元以下才考慮追入，8 元以上止賺。

毛記葵涌於暗盤的升幅最高，達 572.5%。據耀才暗盤交易中心透露，該股昨開市已報 3.2 元，已是昨晚最低水位，其後不斷暴升，最高報 8.1 元，收報 8.07 元，較上市價 1.2 元，高 6.87 元或 572.5%；不計手續費，每手賺 13,740 元。於輝立交易場，毛記最高報 8.18 元，最低報 3.5 元，收報 8.1 元，升 575%；不計手續費，每手賺 13800 元。

毛記葵涌昨公佈公開招股結果，該股這次公開發售獲 14.3 萬份申請，合共認購 424.5 億股，相當於超購 6289 倍，已成為新股史上最高超額認購倍數的 IPO。當中要申請 1000 手 (即 200 萬股) 才可以穩獲 1 手，中籤率 0.8%。以招股價上限定價，每股 1.2 元。

香港《文匯報》引述信誠證券聯席董事張智威表示，毛記葵涌暗盤的升幅極為誇張，直指該股不需要再考慮長線持有，過去超購王均於高位出現急回的命運，相信毛記葵涌都難逃宿命。他建議，投資者 5 元以下才考慮追入，8 元以上需要止賺，預計該股極有可能出現即日股價「跳水」的情況。

民眾證券董事總經理郭思治也對《星島日報》說，新股炒作氣氛濃，理解散戶希望跟風短線炒賣，惟他個人認為投機性重，如早前以超購 2600 倍的姿態上市的賓仕國際 (1705-HK)，近日股價回落，籲投資者引以為戒。賓仕國際昨日收盤報 3.22 元，跌 5.29%。

江蘇創新雖然是 4 檔新股中升幅最少者，不過其暗盤依然賺錢。據耀才暗盤交易中心透露，該股開市已報 1.35 元，不過受賣壓影響，高位無以為繼，最低報 1.25 元，其後收盤攀升至 1.32 元，較上市期價 1.25 元，高 0.07 元或 5.6%。不計手續費，每手賺 140 元。

今日上市的另外 2 檔新股表現不差，環球印館 (8448-HK) 暗盤收報 0.395 元，較上市價 0.23 元，高 0.165 元或 71.74%，不計手續費，每手賺 3300 元。源想集團 (8401-HK)暗盤收報 1.19 元，較上市價 1.05 元，高 0.14 元或 13.33%。不計手續費，每手賺 280 元。