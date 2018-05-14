鈀金市場今年供應缺口料超過100萬盎司--Metals Focus

研究機構Metals Focus周一發布的報告稱，鈀金市場今年的供應缺口料擴大至100萬盎司以上，與此同時，鉑金市場料連續第三年呈現供應過剩。

鈀金今年供應缺口預計達到123.9萬盎司，遠超2017年的短缺82.8萬盎司，因鈀金用於汽車催化轉化器的需求大增，而開采量卻在下降。

根據Metals Focus數據，這將是鈀金市場連續第七年出現供應短缺。

「鈀金基本面與(鉑金)形成鮮明對比，仍然十分健康。由於用於汽車催化裝置的需求持續增加，鈀金的整體使用量從2010年的272噸增至2017年的逾327噸。」報告指出。

「盡管中國和美國汽車市場均表現不佳，但今年汽車業鈀金需求幾乎肯定會再度增加，因為歐洲和其它地區的需求在增長，而且排放標準的收緊推高了鉑族金屬(PGM)的出貨量。」

這就使得該機構預計，今年鈀金的均價在每盎司1,030美元，較2017年上漲19%。去年鈀金在貴金屬中表現出眾，上漲了56%，並於1月觸及1,138美元的紀錄高位。

今年鉑金市場的供應過剩規模料在4萬盎司，低於2017年的6.9萬盎司。鉑金礦山產量料下降1%至605.3萬盎司，再生鉑金供應量下降料幫助整體供應量減少2%。

但該機構稱，供應降幅仍不敵汽車行業需求的下降3%，因消費者持續放棄鉑金使用量較高的柴油車。

實貨投資去年腰斬，今年料再減7%；珠寶需求料持平。珠寶是僅次於汽車的鉑金消費第二大來源。

「全球需求看來好像相當低迷，而我們還未看到輕型柴油車加速減少的完整余波影響。」Metals Focus稱。

Metals Focus稱，受金價覆蘇、美元下跌及股市修正的帶動，鉑金價格今年將勉力錄得一些漲幅。然而，其對鉑金今年料每盎司980美元的均價預測，遠低於對鈀金的價位預測。

鉑金價格去年僅小漲1%，落後其他貴金屬；相形之下，金價去年漲13%。

來源：路透倫敦5月14日

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