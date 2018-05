台塑Q2看好PE等產品 旺季到價量齊揚

塑化旺季來臨,近來油價創 3 年半新高,加上亞洲 11 家輕油裂解廠進入密集歲修期,塑化產品第 2 季價量預期都將勁揚,台塑 (1301-TW) 看好 PE、液鹼、AN、MMA 等產品 Q2 營運表現,並預期在價量雙雙走升下,第 2 季營收將優於首季。

台塑董事長林健男指出,PE 產品價格將穩定趨漲,由於第 2 季進入帆布拉絲料、瓶蓋料與黑色管材料需求旺季,加上 5 月 15 日中東齋戒月將屆,且亞洲 5 至 7 月共有 11 座 PE 廠停車歲修,預期將帶動價格上漲。

液鹼價格則可望穩步上揚,林健男表示,全球最大氧化鋁廠巴西 Alunorte 遭當地政府限產 5 成,預估今年底才可望解除,氧化鋁供給短缺,價格大幅上漲,且亞太地區對液鹼需求增加,將推升價格上漲。

AN 產品部分,林健男指出,5 月至 7 月間,亞洲多家 AN 廠停車歲修,占亞洲產能 35%,市場供給吃緊,預期 AN 行情將持續上揚。

MMA 方面,林健男表示,第 2 季亞洲多家 MMA 廠歲修,占亞洲產能 43%,且沙烏地阿拉伯 25 萬噸 Lucite 新廠 4 月底再次因故停產,市場供給偏緊,加上中國對 MMA 需求大增,將支撐行情續揚。