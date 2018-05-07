〈台塑四寶業績發表〉4月營收共1397.56億元 台塑化年增4成最亮眼

台塑四寶今 (7) 日公布 4 月合併營收共 1397.56 億元，月增 0.4%，年增 26.2%，四寶營收營收均較去年同期成長逾 1 成，其中以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 4 成，也是四寶中唯一營收較 3 月成長者。

台塑

台塑 (1301-TW) 4 月合併營收為 195.56 億元，月減 6.4%，年增 18.2%；前 4 個月累計營收 737.23 億元，年增 14.6%。

台塑表示，2 月農曆春節訂單部分遞延至 3 月，使 3 月營收創單月新高，而 4 月恢復正常交運狀態，使營收較上月減少，其中，PVC 產品銷售量受到印度市場資金緊縮影響，影響 PVC 交運量，使主力產品 PVC 銷售量月減 1.5 萬噸。

與去年同期相較，台塑指出，今年 4 月受到產業景氣升溫，產品需求增加，且中國持續加大環保稽核力道，加上 4 月下游加工廠恢復正常生產，PE 與 PP 食化庫存快速下降，使市場購料信心增加，原料乙烯與丙烯合約價較去年同期上漲，帶動銷售價差增加 16.9 億元；銷售量部分，受惠 4 月東南亞同業歲修，市場供應減少，加上今年 SAP 成功拓展中東與中南美洲市場等因素帶動下，銷售量差增加 13.2 億元。

南亞

南亞 (1303-TW) 4 月合併營收為 279.04 億元，月減 4 %，年增 15%；前 4 個月累計營收 1101.24 億元，年增 13.6%。

南亞表示，4 月工作天數減少 1 天，電子材料產品開始進入傳統淡季，市場採購轉趨保守，加上化工產品 BPA 寧波廠停車定檢，造成 4 月營收較上月減少 4%。

與去年同期相較，南亞指出，4 月銷售量差增加 10.6 億元，銷售價差增加 25.8 億元，除杜拜原油月均價較去年 4 月上漲 3 成外，今年各項產品市場供需狀態，均較去年大幅增溫，使整體營收年增 15%，

台化

台化 (1326-TW) 4 月合併營收為 331.18 億元，月減 5.8 %，年增 19.9%；前 4 個月累計營收 1320.75 億元，年增 13%。

台化表示，4 月營收較上月衰退 5.8%，與先前的預估值相符，其中，銷售量差減少 20.6 億元，台化廠售量減少 1.9 億元，台化寧波減少 5 億元，台化出光減少 4.3 億元，福懋廠減少 4 億元；銷售價差增加 0.2 億元，除苯酚因亞洲同業檢修，供應偏緊支撐行情外，其他主要產品市場供應寬鬆，行情一般。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差增加 27.8 億元，銷售價差增加 27.2 億元，其中，台化廠今年產銷正常，售量增加 36.4 億元，越南 FIC 廠增加 4.5 億元，台化寧波廠減少 7.8 億元；價格部分，今年油價墊高原料成本，加上供需仍屬偏緊，售價高於去年，惟丙酮、PIA 因供給寬鬆，價格下滑。

台塑化

台塑化 4 月合併營收為 591.78 億元，月增 9.5 %，年增 40 %；前 4 個月累計營收 2412.55 億元，年增 16.7%。

台塑化指出，4 月銷售量差增加 30.8 億元，銷售價差增加 20.6 億元，其中，煉油事業營業額月增 16%，除旗下單元陸續完成定檢外，油品平均售價上揚也是因素之一，至於烯烴事業營業則是因應烯烴一廠 6 月初起定檢，提前回補庫存，使營業額減少，烯烴事業營業額整體月減 2.6%。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差增加 87.2 億元，銷售價差增加 81.8 億元。