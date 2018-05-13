〈名師解盤〉內資五部曲齊軋外資 量先價行11000點指日可待

台股上周受惠於蘋概股重回主流，加上外資買盤開始回流，推升指數接連收復月線、季線、半年線及年線等中長期均線，並站上 10800 點大關。展望本周，法人表示，內資五部曲還在持續進行，加上成交量也穩步增加，重新回攻 11000 點也指日可待。

分析師陳龍表示，本波台股反彈主要是由內資五部曲啟動，也順利軋動外資買盤回流，其中可以發現，第一波買盤是由公司大股東買回自家股票開始，第二波則是政府四大基金也開始撥款投信代操，成為低接買盤，第三波就是壽險資金也開始增加持股，第四波是主力、大戶、業內繼續造勢，推升高價股活蹦亂跳，第五波就是散戶也開始回流。

陳龍表示，如果這樣五大跡象都沒有改變，預料本周台股仍是樂觀以待。其中可以觀察的是蘋概股，之前因為台積電法說會後，蘋概股開始拉回，現在蘋概股又開始重回主流，代表外資資金也開始回流。

分析師林隆炫表示，股市的法則是量先價行，上周五台股單日成交量超過 1600 億元，基本上並沒有過熱的跡象，因為之前台股在 11000 點附近時，成交量還快接近 1700 億元，因此就目前台股來看，指數持續進行收斂三角形整理，成交量如果能夠超過 1700 億元，則指數近期進行的大型整理區間就有機會完成，並朝向 11000-11100 點挺進。

林隆炫表示，台股目前下降趨勢線位置，大約在 10950 點附近，值得觀察的是，指數跟成交量都同步出現下降趨勢，但是現在量能已經先行向上突破下降趨勢，接下來就有利於指數突破；至於大家每每遇到高點都會擔心成交量會爆量，從目前的量能狀況來看，除非有超過 2000 億元的大量，才要稍微注意一下。

分析師許博傑表示，目前台股最強勢的是被動元件族群，上周五的成交量佔大盤的 25.9%，因此本周還是要觀察被動族群的走勢，如果周一被動指標包括國巨、華新科、禾伸堂等能持穩，則代表多方人氣依然存在。

如果投資人如果仍看好台股行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元大 79 購 20(075693-TW)、臺股指群益 79 購 02(075780-TW)、臺股指麥證 78 購 01(072277-TW) 等。