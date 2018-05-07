〈台塑四寶業績發表〉塑化旺季到 樂觀看Q2將優於Q1

台塑四寶今 (7) 日公布 4 月合併營收共 1397.56 億元，月增 0.4%，年增 26.2%，四寶營收營收均較去年同期成長逾 1 成，其中以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 4 成。展望第 2 季，四寶均認為營收將優於或持平第 1 季，而台化 (1326-TW) 則對後市展望審慎樂觀，看法相對保守。

展望第 2 季，台塑 (1301-TW) 董事長林健男維持先前看法，整體來看，林健男認為，第 2 季產品價量都會提升，預估營收將較第 1 季成長。

從價格面來看，主要影響因素包括，亞洲 11 家輕油裂解廠進入密集歲修期，共影響乙烯供應量 79 萬噸，使乙烯與丙烯供應吃緊、價格維持高檔，加上美國總統川普可能於 5 月再度制裁伊朗，帶動油價創 3 年半新高，有助支撐石化產品價格；中東 5 月中旬至 6 月中旬將進入為期 1 個月的齋戒月，市場供給減少，且第 2 季適逢石化傳統需求旺季。

此外，中國日前大幅調高針對日、泰等國的 MMA 反傾銷稅率等因素，將支撐 AN 與 MMA 行情持續走強；中國人民銀行調降存款準備率 1%，將提高市場資金流通，並減緩中美貿易對中國的經濟壓力，可望刺激下游客戶購料意願。

至於產量部分，林健男指出，為配合台塑化 OL-1 歲修，台塑麥寮 7 個廠將於 6 月初至 7 月中旬歲修，且中油預定 6 月底至 8 月中旬進行 8 吋乙烯管線厚度檢測，乙烯供應將減少，而台塑將配合歲修，第 2 季共將有 9 廠進入歲修，較首季的 5 廠增加，不過，第 2 季適逢石化產品需求旺季，開工率將從第 1 季的 90% 提高至 92%。

展望第 2 季，南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭預估，5 月營收將較 4 月略增，而第 2 季工作天數恢復正常，但部分化工產品停車，預估第 2 季營收將與首季持平或稍增。從不同產品別來看，電子材料部分雖然進入淡季，但銅箔基板客戶仍策略性補充庫存，預期 5 月營收將與 4 月相當，預期 6 月起需求逐步回溫，預估第 2 季營收將與第 1 季持平；化工產品部分，EG 需求佳，可塑劑進入塑膠加工旺季，雖然均有停車計畫，但預估營收將較 4 月略增。

至於聚酯產品部分，吳嘉昭指出，5 月進入需求旺季，價量齊揚，但受到美國南卡廠聚酯棉設備異常影響，月營收將較 4 月稍減，但整體第 2 季會較第 1 季成長；塑膠加工品第 2 季也進入需求旺季。

吳嘉昭強調，雖然電子材料目前為需求淡季，但整體環境仍佳，加上中國積極推動全面電子化，預估電子材料產品在中國發展空間看俏。

展望第 2 季，台化副董事長洪福源表示，預估 5 月在多個廠進行定檢下，營收將較 4 月減少，但整體來看，第 2 季表現與先前預期相近，力拚第 2 季營收與第 1 季相當，雖然目前市場購買信心回復，但不如過年前幾近瘋狂程度，僅回到正常水平，對今年與第 2 季展望審慎樂觀。

對於 SM 是否持續目前高檔價位，洪福源認為，SM 最近適逢歲修潮，市場供給吃緊，加上美國貨源不順，預估高檔價格持續至 6 月不成問題，但目前價格過高、仍不太合理，預期之後仍會回檔。

展望第 2 季，台塑化總經理曹明表示，第 2 季煉油產能利用率 95%，烯烴事業部分，雖 6 月有烯烴廠進入定檢，但 5 月維持全能運轉，產能利用率 95%，兩者產能利用率均優於第 1 季，可望帶動營收成長。

談及國際油價走勢，曹明認為，影響油價因素眾多，包括政經局勢與熱錢炒作等，目前油價局勢短期內不會有太大變化，不太可能上看 80 美元，但仍得觀察 12 日川普是否對伊朗採取制裁，雖說伊朗原油產量每天最多 50 萬桶，對價格供需影響不大，但將帶來心理因素層面影響。