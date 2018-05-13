〈觀察〉上銀擴產效益顯 佈局日本多年果實漸甜

過去日本產業環境封閉，工具機大廠上銀 (2049-TW) 花了十幾年時間也打不進去，但近來市場起了微妙變化，日本關鍵零組件缺料情況嚴重，上銀過去幾年持續擴產，產能陸續建置完成，剛好趕上這波需求循環。

上銀去年陸續打入多家日本汽車大廠供應鏈中，今年更與日本三菱電機展開策略合作，隨著在日營收大幅成長，今年將首度轉盈，且在神戶新廠建成後，將成為日本第二大供應商。

早在 5 年前，上銀就被日本車廠 TOYOTA 列為 2 家合格供應商之一，但 5 年來並沒有明顯的採購量，不過，去年下半年開始，由於日本缺料問題嚴重，包括 HONDA、SUZUKI、Nissan、TOYOTA 等車廠陸續向上銀下單，更在英特爾的引介下，打入半導體設備供應商 YAMAHA 供應鏈中。

今年 4 月，上銀宣布與日本三菱電機展開「工廠自動化整合方案」策略合作，雙方未來還將強強聯手，共同拓展中國市場，顯示上銀在日本市場的影響力已不可同日而語。

日本製造業景氣復甦回升，且更重視智慧製造，而中國市場對自動化需求也相當熱絡，雙方合作對上銀未來在日本與中國市場拓展智慧自動化的佈局，增添不少想像空間。

上銀去年日本市場營收約 40 至 50 億日幣，今年在英特爾協助下，目前接單已超過 100 億日幣，營運動能持續向上，也將使今年成為其進軍日本市場 15 年來首年獲利。

不過，上銀近 2 年成功打入日本市場絕非偶然，除受惠日本零組件缺料外，上銀在過去幾年產業不景氣下，持續進行整地與設備準備等工作，才能在去年產能陸續擴充完成之際，趕上這波暢旺需求。

而為就近服務日本客戶，上銀今年也將在日本神戶建廠，待該廠建成後，上銀將成為日本滾珠螺桿第二大供應商，多年的市場佈局將開始享受豐收果實。