兩大因素加持帶動反彈 外資調高金價目標上看1450美元

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，本週價格相較於前週收盤價上漲 0.73%，黃金期貨 6 月合約以 1322.3 美元作收。元大投信表示，主要是美國 4 月通膨略低於預期、美元指數自高檔回落，帶動金價反彈。展望後市，外資紛紛將金價調高到 1450 美元以上。

元大標普高盛黃金 ER 基金經理人潘昶安表示，美債殖利率彈升暫告一段落，美元指數的強彈也趨於滿足，短線壓低金價的利空因素漸趨消弭，而美國退出伊朗核協議，若再度引發中東局勢緊張，又將為黃金帶來部分避險買盤，評估金價 1300-1310 美元下檔支撐強勁，也是投資人較適合介入的價位。

而就中長期趨勢來看，潘昶安表示，首先，黃金基本面評價最重要的因素是實質利率，預估原油及原物料漲升帶動通膨上揚最快將表現在第二季末的數據上，下半年實質利率走低的趨勢將較為明顯；其次，新興市場對珠寶需求復甦以及中國和土耳其的進口量上升，亦將帶動黃金需求轉強；最後，受制於礦商資本支出減少，18 年起金礦供給量將轉呈下滑。

潘昶安表示，無論從評價、需求及供給面來看，黃金都具有中長期走多的潛質，包括 J.P. Morgan、Goldman Sachs、 Merrill Lynch 等國際投行紛紛調高年度金價展望至 1450 美元以上水準，建議投資人可趁金價回到低檔區分批布局。