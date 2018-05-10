謝金河：台幣的楊總裁新時代

新台幣一下子從 29.035 貶到 29.928，拉過貶值的年缐下降軌道，從技術面來看，台幣的弱勢比其他亞洲貨幣都弱，像人民幣還沒有到半年缐，韓元才剛剛越過半年缐，離年缐 1101.05 還有一段距離。

這個現象透露了台幣已進入楊總裁的新時代：升得不會比別人少，但可能也會貶得比別人多，也就是說，新台幣在彭總裁時代的鬆緊帶理論，在一個區間浮動，現在台幣可蹲可跳，會進入到一個比過去更有彈性的時代，上市上櫃公司的財務經理會比過去更有事做，公司的匯兌操作更重要。這一波台幣的弱勢更加証實了外資匯進匯出對股匯市的衝擊有多大。

元月外資浄匯入 51.93 億美元，台股漲 460.93，台幣從 29.7 升到 29.035。二月外資浄匯出 25.86 億美元，台股跌 288.32，台幣小貶。三月外資浄匯入 6.58 億美元，台幣小升，台股漲 104.02，四月外資浄匯出 35.68 億美元，加計 5 億美元股息，逾 40 億美元，台幣急貶 1.68%，台股加權指數跌 261.61。大家只要對照這個外資匯入，匯出金額就可判斷股匯市脈動，看外資進出，形同股匯市明牌，十分好猜。



進入 5 月，外資殺盤減弱，外資殺鴻海一整年，8 日出現 4194 張買超，鴻海在 79.5 元煞車，外資最近積極加碼大立光也讓大立光從 3000 元漲到 4165 元，9 日外資賣超台積電也剩 986 張，也許這是 5 月台股偏安的訊號。

