〈台幣〉偏強橫盤整理 升1.7分至30.172元 單周續升1.36角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-16 16:47

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新台幣今 (16) 日陷入偏強橫盤整理，全日高低價差 1.22 角，終場收在 30.172 元，升值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值則再放大至 15.35 億美元；累計單周升值 1.36 角，連續 7 周升值幅度達 6.23%。

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觀察主要亞幣，升貶互見，日元續彈超過 0.25%，韓元小升 0.05% 左右，新台幣收升 0.06%，人民幣則處在平盤左右，僅泰銖漲多拉回，小貶 0.1% 左右，而美元指數下跌約 0.25%。