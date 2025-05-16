search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉偏強橫盤整理 升1.7分至30.172元 單周續升1.36角

鉅亨網記者王莞甯 台北

cover image of news article
新台幣收升1.7分至30.172元。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (16) 日陷入偏強橫盤整理，全日高低價差 1.22 角，終場收在 30.172 元，升值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值則再放大至 15.35 億美元；累計單周升值 1.36 角，連續 7 周升值幅度達 6.23%。

新台幣今日買賣匯力道都轉強，盤中最高來到 30.088 元，午盤過後看到升勢收斂，終場收在 30.172 元，升值 1.7 分。



觀察主要亞幣，升貶互見，日元續彈超過 0.25%，韓元小升 0.05% 左右，新台幣收升 0.06%，人民幣則處在平盤左右，僅泰銖漲多拉回，小貶 0.1% 左右，而美元指數下跌約 0.25%。

法人分析，近期關稅戰逐漸轉趨正向，搭配中東國家大舉採購 AI、下周 Computex 展在即，且近期外資匯入使資金動能熱絡，接下來台股有望挑戰年線反壓。

文章標籤

匯市台幣美元外資

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數100.822-0.06%
美元/台幣30.172-0.06%
日元/美元0.0069+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1388+0.07%
泰銖/美元0.0301+0.00%

延伸閱讀



Empty