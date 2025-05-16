〈台幣〉偏強橫盤整理 升1.7分至30.172元 單周續升1.36角
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (16) 日陷入偏強橫盤整理，全日高低價差 1.22 角，終場收在 30.172 元，升值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值則再放大至 15.35 億美元；累計單周升值 1.36 角，連續 7 周升值幅度達 6.23%。
新台幣今日買賣匯力道都轉強，盤中最高來到 30.088 元，午盤過後看到升勢收斂，終場收在 30.172 元，升值 1.7 分。
觀察主要亞幣，升貶互見，日元續彈超過 0.25%，韓元小升 0.05% 左右，新台幣收升 0.06%，人民幣則處在平盤左右，僅泰銖漲多拉回，小貶 0.1% 左右，而美元指數下跌約 0.25%。
法人分析，近期關稅戰逐漸轉趨正向，搭配中東國家大舉採購 AI、下周 Computex 展在即，且近期外資匯入使資金動能熱絡，接下來台股有望挑戰年線反壓。
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