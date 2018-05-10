〈每日外資外匯觀點〉英鎊多單腰斬、退核管控風險有助美元走強

ING：英鎊兌美元多單快速腰斬

ING 銀行分析師指出，英國央行 5 月升息機率下降，美元多頭情緒恢復，槓桿基金一如預期，過去幾週來英鎊兌美元淨多單快速減少一半。

資產管理公司的英鎊兌美元多單持倉部位先前曾從 13.6％上升至 21.6％，來到 2008 年 12 月以來的最高水平，此次公布的多空倉位數據中，最令人驚訝的是資產管理公司自 2014 年夏季以來首次對英鎊兌美元抱持中立態度。

Investec 首席經濟學家 Philip Shaw 預期，英國央行對未來升息的可能保持開放態度，英鎊可能獲得短期提振；瑞穗對沖基金銷售主管 Neil Jones 則認為，央行不會有任何強硬的措辭，若脫歐談判未果，今年英鎊可能跌向 1.30。

德銀認為，英鎊兌美元短線將在元月低點 1.3458 附近獲得得短期支撐，而反彈可能在 1.3705-1.3805 暫時中止。

英鎊兌美元近 3 個月日 K 線圖。

美銀美林：退核管控風險 有助美元走強

東京 Gaitame.Com 研究所總經理 Takuya Kanda 表示，儘管美元的多頭走勢看似已到盡頭，但仍須視美國股市對美債殖利率的反應，才能確定美元能否進一步走高。

美銀美林則依舊看多美元，外匯策略師 Kamal Sharma 指出，美國宣布退出伊朗核協議，促使投資人管控風險，有助美元走強。

豐業：大宗商品對加元仍具重要支撐

豐業銀行分析師表示，大宗商品價格對加幣依然具有重要的支撐作用，並繼續為重新擴大的利差提供重要的抵消作用。

豐業銀行對加拿大利率預期維持不變，OIS（隔夜利率交換）7 月前將上漲近 25 個基點，10 月將再漲升 25 個基點。

而近期風險在於更廣泛的基調，周三加拿大將公布建築許可數據，但預期對外匯市場難以產生實質性反應 。