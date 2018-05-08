謝金河：賣醬油不輸賣晶片的時代

今年今周刊進入第 15 年編製兩岸三地 1000 大企業排行，意外發現一家十分特別的公司：海天味業，這家公司在兩岸三地排名從去年 120 跳升至 76，仔細一看才知道這是全中國最大生產醬油、蠔油及調味料的企業。我在西螺長大，對醬油最熟悉，台灣的醬油業者都是小本經營，但海天味業一年生產醬油不是以瓶計，而是用噸計，海天醬油一年生產 120 萬噸以上，這就是人口優勢創造出來的大產業。



廣東佛山在乾隆時代就是中國醬料的故鄉，海天味業創辦人龐康大學畢業後回鄉出產醬油，他從德國進口 10 部機器，一開始就以現代化設備生產醬油，並堅持從曝晒到發酵超過 180 天，全中國醬油廠商超過 2000 家，海天味業卻一枝獨秀。



去年海天營收 145.84 億人民幣，淨利 35.31 億人民幣，EPS1.31 人民幣，今天公布首季業績，營收 46.94 億，淨利 12.03 億人民幣，EPS0.45 元，毛利率達 46.7%，這個毛利率已十分接近台積電，海天味業發行 27 億股，市值 1706 億人民幣，約台幣 7800 億，賣醬油的企業市值這麼大，實在很驚人，而且，海天味業本益比 45.48 倍，在民以食為天的中國，海天味業真是占盡天時、地利，也說明了賣醬油不輸賣晶片的時代。在中國大陸芯片股市值比海天小多了！