謝金河：台股萬點行情週年慶的背後

台股在去年 5 月 9 日攻上萬點，到 5 月 23 日站上萬點迄今，即將滿一週年，這是史上最久的萬點行情旅程，這是值得慶賀的事。不過，台股最久的萬點行情之旅，現在有點師老兵疲的現象。以下的幾個特點值得留意：一，外資成為最大贏家：外資又賺價差又賺匯差，外資可以發報告，炒高股價後揚長而去，不會有事。如果以去年大立光漲到 6075 元的最高價當天算起，台灣 50 上漲 42.03%，外資如果賣在高點，加上台幣升值的匯差，最大的獲利空間達六成，是台股大贏家。



二，代表台灣最高貴的股票大立光從 6075 元跌至 3000 元，股王股價率先腰斬，這很不尋常，也代表台灣產業的一個敗象。



三，鴻海讓台灣股民哀鴻遍野，外資報告看鴻海 200 元，卻慘跌至 79.5 元，這一段時間，鴻海股價大幅下跌 35.1%，外資賣超逾 150 萬張，投信減碼 8.2 萬張，自營商減 3 萬張，融資增 5 萬張，散戶成了最大輸家！這個現象值得郭董注意！



四，外資把台股當提款機，現在殺到台積電，今年外資賣超台積電逾 25 萬張，外資持有台積電一度達 81.2%，如今剩 77.9%，如果外資繼續大規模賣超台積電，台股萬點恐將失守。



五，台股具代表性的 IT 股，過去一年來慘跌，像廣達外資賣超 147227 張，股價從 80 元慘跌至 52.3 元，台達電外資賣超 77714 張，股價從 179.5 元跌至 101.5 元，逼得鄭崇華都挺身而出說他們公司很好。



六，外資殺台股，趁台幣在 29 上下加速匯出，最近新台幣直逼 30，台幣貶得比別人多，這浮現一個現象：台灣把經濟的命根子都交給外資，到 3 月底為止，外資持有台灣股票，債券及現金占外匯存底 91%，這個比率非常高，也突顯了台灣資本市場的高度不安定性！



七，要注意美元走向，如果美元大升，台灣資本市場的動盪不安就會表面化，央行及金管會壓力也會增大。這七個台股週年慶特徴，千萬別變成週年祭！

