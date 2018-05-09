漢翔深耕智慧製造 展出新式高教機機體、發動機零組件及iAIDC平台

「2018 台北國際智慧機械暨智慧製造展」，於今 (9) 日在南港展覽館登場，展出智慧自動化設備及工業 4.0 相關產業創新與技術。漢翔 (2634) 此次參展結合「臺灣航太產業 A-Team 4.0 聯盟」，展出國機國造新式高教機的飛機機體和發動機零組件，以及 iAIDC 航太智慧製造平台挺國產機械設備，展示智慧製造的成果。總統蔡英文關切國機國造及智慧製造在航太產業的發展，特地親臨漢翔展場視導。漢翔此次參展重點有高教機 1/8 模型、發動機周邊複材組合件及零件，以及包括白鐵落鎚、機製、液壓及複材疊貼等試製件，以 3D 動態模擬軟體配合展出。



此外，漢翔也展出自行開發的 iAIDC 平台應用實例，這套系統將既有的資訊系統與廠區的機台全部整合，建構以智慧機械及智慧製造為基礎的智慧化生產系統，即時監控，大幅提升生產效率與品質，縮短開發期程。



漢翔董事長廖榮鑫表示，國機國造以新式高教機案帶動航空產業創新與提升，預計以創新及優化方式，有效縮短開發時程，提升飛機整體性能，並能降低飛行員的操作負荷。



此外，廖榮鑫以漢翔 2016 年完工的機匣三廠機械設備為例，他指出機匣三廠 90% 使用國內製造的機台，提供工具機業者練兵的機會，將原本是歐美工具機天下的機匣廠「國產化」，證明臺灣工具機不輸國外機台。而過去未使用國產機械設備，主要緣於彼此不了解所致，未來漢翔將繼續輔導航太複材加工工具機台國產化，並提供驗證場域。

