風電股回神 上緯投控跌深反彈 漲停站回百元大關

上緯投控 (3708-TW) 在上周離岸風電遴選結果公布後，股價反應先前漲多，一路向下進入修正格局，今 (9) 日在風電股回神，加上 520 將滿周年，政策概念加持，股價跌深反彈，盤中再度站回百元大關，直奔漲停價 106 元。

經濟部日前宣布離岸風電遴選結果，「2020 年完工併聯」由上緯投控與達德能源取得，上緯獲選的風場為 378MW(百萬瓦) 海能風電計畫，但在第二階段「2021 年至 2025 年完工併聯」未能取得核配容量。經濟部指出，由於上緯已有 2 支示範風機的經驗，除有實績外，評分上也具加乘作用，因此在第一階段獲得委員青睞。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，預計於 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。而海能風電 378MW 已獲第一階段遴選核配，預計 2020 年完工。

據悉，上緯將會參與第二階段的 6 月競價，盼遴選未能獲青睞的風場，能夠在競價階段脫穎而出。

上緯首季合併營收 11.49 億元，季減 20.32%，年增 22.63%，毛利率 12.61%，季減 3.86 個百分點，年減 5.95 個百分點，營益率 - 3.44%，季減 10.97 個百分點，年減 2.55 個百分點；稅後虧損 4207.6 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.47 元。