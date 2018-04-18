〈漢翔法說〉軍用、民用業務回穩+擺脫匯損陰霾 營運漸入佳境

航太零組件大廠漢翔 (2634-TW) 今 (18) 日召開法說會，公司指出，今年將持續推動台灣航太產業轉型升級，聚焦三大面向，包括達成「國機國造」任務、「整合產業供應鏈」和「推展智慧製造」；展望今年，隨著 F-16A/B 性能提升案的營收逐步增長，民用需求回穩，另外去年匯損陰霾也漸漸散去，營運可望漸入佳境，今年營運將不比去年差。

漢翔總經理林南助指出，今年國防軍用是業績成長主要來源，F-16A/B 性能提升案的營收也將逐步增長。

在民用業務上，因應各大廠正值新舊機種轉換期，將因應市場需求彈性調整產能和接單策略，預期 ECMC 和 TACC-19 廠可逐步達產能滿載目標。

漢翔旗下 ECMC 引擎機匣製造中心，主要用來生產 RRTrentXWB 和 GELeap 機匣，預計第 4 季產能可達滿載，而 TACC-19 複材廠房則預計明年下半年達產能滿載；至於 F-16A/B 性能提升維修棚廠內的機改組裝廠房，已達產能滿載。

漢翔去年獲利衰退約 16%，林南助說，今年營運將不比去年差。

另外，對於外界矚目的高教機大單，漢翔董事長廖榮鑫強調，今日距離原型機首飛倒數 804 天，目前均依期程進行，繼第一階段委外於去年 12 月 6 日與 48 家國內廠商共同簽約，預定第二階段 4 月 24 日辦理，後續組裝、出廠、地面測試和飛試等，也將依期程規劃執行，力拚明年 9 月原型機出廠，2022 年將開始量產。

除新式高教機合約，漢翔已成功爭取 B737、A320、A350、B787 等明星機種，以及 CFM56、LEAP、XWB 等暢銷發動機的業務訂單，加上日前在德國漢堡內裝展發表自製符合 16G 規範的經濟艙座椅，皆可為未來漢翔營運添柴火。

據國際航空運輸協會 (IATA) 發布的「2018 年全球航空運輸業預測報告」，受惠新興市場崛起和全球電子商務盛行，漢翔預期今年全球航空客運量和貨運量雙雙成長分別為 6%、4.5%，將持續推升航空製造業相關需求。

為提升產品附加價值，漢翔正積極從零組件生產走向系統件、組合件等高附加價值業務，為因應每年市況需求，預計資本支出約為 6-8 億元。