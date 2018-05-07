國產混凝土市占逾18% 高捷紅線延伸未來動能看俏

國產建材 (2504-TW) 去年混凝土出貨量 613 萬立方米，年增 5.6%，全國市占逾 18%，穩坐市場第一，預估今年將再成長 5%，位在高雄仁武廠是國產在南台灣規模最大的混凝土廠，生產的高端混凝土已獲高雄世運主場館、及年底將啟用的高雄長庚醫院質子中心指名使用。國產也看好，高雄捷運紅線將持續發展，可望支撐未來幾年需求。

國產指出，在高雄共有 5 個混凝土廠，仁武廠占地 6000 多坪，是國產在南台灣規模最大的混凝土廠，廠內共有 2 套 3 立方米拌和機、3 座水泥儲槽 (2 座一型水泥 300 噸、1 座二型水泥 150 噸)、及飛灰、爐石儲倉各 1 個，每月產能達 3.5 萬立方米，主要供應北高雄地區。

國產建材南區管理處處長林嘉政說，投入清水混凝土相當早，不只高雄世運主場館，包括台南歷史博物館與南台灣許多大樓、透天住宅都有供應；另外，在高端混凝土的應用實績包括預計今年底啟用的高雄長庚醫院質子中心。

林嘉政表示，隨著高雄捷運紅線發展，往東延伸到橋頭新市鎮，往北延伸到岡山路竹科學園區，將帶來龐大的推案商機，仁武廠位居北高雄樞紐，與北邊的大湖廠對接，可以支撐整個北高雄的供應量，看好未來發展。

國產去年合併營收 164 億元，較 2016 年 161 億元 (不含航空運輸收入) 增加 3 億元， 年增 1.8%，稅後純益 28.1 億元，每股純益 2.01 元，董事會已通過去年度股利，每股擬配 0.5 元，

國產去年國內預拌混凝土出貨量 613 萬立方米，年增 5.6%；去年大陸褔建水泥廠價量齊揚，成長明顯，去年銷售量為 181 萬噸，年增 17.5%，銷售金額 19.1 億元，年增 33.56%。