晶技法說會將登場 聚焦汽車與物聯網應用成長動能

石英元龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (7) 日敲定 5 月 9 日召開年度法說會，在今年手機應用市場能見度不高影響下，公司除將勉力維持主力品石英元件與感測器動能外，法說上市場可望聚焦汽車與物聯網相關應用成長，公司去年汽車應用占營收比重 7%，今年將向上挑戰 10%。

晶技今年第 2 季出貨動能仍不強，法人依 4 月出貨量估算，單月營收僅 5.9 億元，晶技首季營收 18.69 億元，公司將力拚第 2 季營收能回到 20 億元的水準。

晶技本次法說重點，仍聚焦在石英元件及針對汽車與物聯網應用的新感測器產品；去年晶技營收約 87.81 億元，其中在手機通訊應用的石英元件、感測元件占營收約 30%，汽車應用用占約 7%，今年對於手機市場將勉力維持至少去年 30% 的營收比重之外，主要聚焦在汽車及物聯網應用成長，而該公司去年汽車應用占 7% 營收，由於導入新客戶及新產品將顯成效，法人估計今年將向上挑戰 10%。

晶技第 1 季財報營收 18.69 億元，毛利率 22.17%，年減 6.11 個百分點，稅後純益 8400 萬元，年減 73.84%，每股純益為 0.27 元，晶技今年第 1 季營業規模縮小，造成獲利下滑，並認列高達 5000-6000 萬元的匯兌損失。

晶技去年營收 87.81 億元，毛利率 24.89%，年減 1.61 個百分點，稅後純益 9.63 億元，年減 5.27%，每股純益為 3.11 元。晶技針對去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金股利，依去年每股純益 3.11 元計算，盈餘配發率達 80.38%。