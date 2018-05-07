劍麟首季獲利下滑逾兩成 每股盈餘1.29元

劍麟 (2228) 公布季報數字，第一季合併營收為 10.09 億元，稅後淨利 0.98 億元，年減 21.6%，每股盈餘為 1.29 元，較去年同期 1.65 元下滑；劍麟指出，受到新台幣匯率升值、展家事業部營運趨緩、傳統汽車產業淡季及所得稅率提升影響，使得單季獲利下滑。劍麟表示，首季汽車事業部營收比重保持在 74% 的高水準，惟去年同期因有部份汽車零組件產品更改貿易條件，因此有提前出貨認列、致使整體營收獲利基期較高的情況，加上新台幣匯率升值的不利因子干擾，首季整體毛利率及營業利益率分別為 27% 及 11%。



劍麟表示，近來與主要客戶全球一階汽車供應商大廠針對行人保護裝置及避震器雙方研發有所斬獲，劍麟不僅成功開發相關汽車零組件產品，且順利通過品牌車廠認證、逐步量產出貨，可望未來在新產品產線量產的學習曲線持續提升、新舊產品組合調整的效益發酵下，將有機會帶動整體營運擺脫展示架營運成長趨緩的拖累。



近期中國政府祭出開放非中國品牌車廠赴中國設置供應鏈，將帶動汽車產業競爭的態勢。劍麟表示，在三大主力汽車安全零組件生產，主要客戶為全球主要一階 (Tier1) 汽車安全零組件大廠、其客戶在全球市占率的規模近 90%，凸顯劍麟具備高度的競爭利基。

