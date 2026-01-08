鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-08 10:24

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月營收，在先進研發加乘低碳產品優勢帶動下，營收 20.57 億元，為 23 個月高點，月增 10%、年增 1%；2025 全年營收 225.33 億元、年增 3.75%，年度營收創史上最高。

國產表示，國內本業 12 月營收持續年增、達到 17.57 億元，站上史上前三高記錄，本業全年營收為 194.84 億元，年增 4.48%，無論集團或是國內本業，均雙雙登上史上最高年度營收紀錄。

國產表示，持續低碳高端混凝土產品策略，迎接撲天蓋地的 AI 科技大建廠與碳商機，目前共有領先業界的 61 款獲得國內外低碳認證，包括 24 款產品取得 ISO 14067 碳足跡認證，其中 12 款取得環境部碳標籤，加上有 25 款獲得低碳循環建材認證，減碳率最高可達 42.3%。

由於自 2025 年 7 月起新建築申請綠建築容積獎勵須同步取得建築能效認證，而國產建材的低碳混凝土產品，符合建築能效 1 + 級的 20% 減碳標準，可與營建業者攜手推動台灣建築加速邁向低碳淨零。

國產指出，集團建構低碳大溯源管理策略，並導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，在砂石供應上，透過自有礦山掌握優質礦源；在水泥供應採國內與進口並重多元策略，與國內潤泰水泥、和日本最大的太平洋水泥強強聯手，兩家合作夥伴更積極投入高科技減碳水泥製程。

其中太平洋每噸水泥碳排量僅約 758 公斤，遠低於國內水泥平均值的 900 多公斤達 19% 左右，也比目前混加石灰石粉號稱低碳水泥的 767-875 公斤左右，有顯著幅度的低碳排，透過多元料源策略，不僅價格平穩、品質優異，更展現相當優異的低碳製程與營運競爭力。

而且透過全建材集團的低碳策略，不僅國產建材成績卓著，旗下的重置科技與國宇建材也在低碳產品認證方面有顯著成績表現，其中重置資源科技已取得 6 項 ISO 14067 碳足跡認證、3 項 SGS 配比驗證、以及 6 項低碳循環建材認證，顯示全建材集團深耕低碳永續的成果與競爭力。

而且重置資源科技提供的再生混凝土產品，具備明確的碳足跡減碳效益與合法再利用成效，可以為企業 ESG 加分。透過重置的循環經濟模式，營建廢棄物更可減少 60% 的碳排，回收再利用產製的再生混凝土，每立方減碳估約 32.4%，可協助營建業展現強大的減碳效益，並貢獻去化解決現燃眉之急的大高雄等國內大量事業廢棄物。

國產說明，全方位的低碳先進混凝土產品，不僅可以擁有絕佳的產品營運競爭優勢，同時也為台灣 ESG 付出絕大貢獻。統計顯示，混凝土產業原料，可將煉鋼時的副產品水淬爐石、與用煤發電時所產生的飛灰、以及相關的營建事業廢棄物，經過強大的材料化與再利用過程，在最佳配方比後出貨給營建工地澆築、而產生更堅刃的建築結構。

國產進一步指出，全台一年總計 2118 萬噸的事業廢棄物中，公司所屬的預拌混凝土業再使用的佔比最高，達到了 75.8%，若加上重置資源科技所屬的 CLSM（低強度回填材料）產業的 5.2%，兩者合計約為 81%，遠高於水泥業宣稱其處理的 8% 左右達 10 倍多。