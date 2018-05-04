連長期多頭都變心？今年美股將面臨2大不確定性

美股長期多頭、賓州大學華頓商學院金融學教授辛格爾（Jeremy Siegel）週四在 CNBC《Closing Bell》節目上表示，今年美股面臨兩大不確定性。

1.Fed 究竟會升息多少？

去年 12 月時，市場預估聯準會 (Fed) 2018 年將至少升息 3 碼，但「現在已經非常好」，除非有很糟糕的事情發生，否則今年將會升息 4 碼。

Fed 週三維持利率穩定在目標 1.5% 至 1.75% 區間，市場估計 Fed 今年 6 月會宣布升息。

聯邦基金利率期貨暗示，Fed 六月升息機率達 100% 圖片來源：FedWatch

與此同時，強勁的第一季獲利消息並未推動股市大幅上漲，辛格爾認為這是因為市場早已預料到此點。

辛格爾說，升息環境加上市場已在價格上反映優於預期的獲利，現在市場在問「我下一步要往哪走？」

2.11 月的中期選舉：

歷史顯示，選舉會讓道瓊工業平均指數大跌。

富國投資 (Wells Fargo Investment Institute) 資深全球股市分析師 Scott Wren 上週表示，自從 1913 年以來，道指自總統大選過後達到的高點到中期選舉後的低點平均約跌 20.4%。

辛格爾認為，目前預期民主黨會贏得眾議院，而這目前是由共和黨控制。如果成真，川普總統推動各項計畫的能力可能會有影響，說不定還會有彈劾川普的程序。

然而，共和黨目前也控制著參議院。

辛格爾表示，「如果共和黨拿下參議院，就不會發生彈劾，也不會逆轉這些稅改，共和黨的立場也不會逆轉。」

「他們需要總統、參議院和眾議院，這不能在接下來兩年半內發生，所以有一些危險被延後了。」