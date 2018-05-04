美國食安又添一案：碎塑膠進入了碎牛肉

根據美國農業部的數據顯示，美國北卡羅來納州 North Carolina 的食品加工商因產品被碎塑膠片所污染，已經召回了 17.7 噸以上的碎牛肉，其中一些已在 Kroger (KR-US) 零售商店內銷售。

Kroger 股價日線趨勢圖

美國農業部食品安全與檢驗局週三 (2 日) 晚間宣布，美國 JBS 公司 (JBSAY-US) 正在召回位於北卡州 Lenoir 市工廠生產的 35464 磅生碎牛肉，以防受污染的硬塑料片。美國農業部稱，消費者在其中一種產品中發現了藍色、堅硬的塑料碎片。該部門表示，目前還沒有證據顯示由於該產品的消費而產生的不良反應，該產品於 2018 年 3 月 22 日生產。

碎牛肉以各種包裝出售，運往弗吉尼亞州和印第安納州的配送中心，包括位於北卡羅來納州、弗吉尼亞州、印第安納州、伊利諾伊州、和東弗吉尼亞州的 Kroger 零售商店以及 Food 4 Less 和 Jay C 零售商。這些產品的過期日為 2018 年 4 月 9 日，美國農業部標識號為 EST. 34176。

美國農業部表示，購買產品的人可以退回到購買地點。

Kroger 知道召回事件，發言人 Kristal Howard 提道，「這些產品目前都不在我們的商店中，我們鼓勵客戶檢查他們的冰箱看看是否有受到影響的產品，將它們丟棄或退回到他們的購買地點全額退款」。她證實，北卡、西維吉尼亞州、與維吉尼亞州的分店都收到了一些潛在受影響產品的商品。